    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz kritisiert Umgang mit Bas auf Arbeitgebertag

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz kritisiert Buh-Rufe gegen Bas auf Arbeitgebertag.
    • Er fordert respektvollen Dialog und Lösungsfindung.
    • Bas berichtet von Protesten und sozialer Unsicherheit.
    Merz kritisiert Umgang mit Bas auf Arbeitgebertag
    Foto: Siarhei - 356130783

    HALLE (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Reaktionen auf dem Arbeitgebertag im November während einer Rede von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) kritisiert. Merz sagte beim Neujahrsempfang der Wirtschaft in Halle, Bas bedauere heute Äußerungen, die sie auf dem Arbeitgebertag getan habe.

    "Ich füge allerdings hinzu: Ein Mitglied der Bundesregierung auf einem Arbeitgebertag auszubuhen oder zu pfeifen, wenn sie spricht, ist kein Umgangsstil, den ich für richtig halte. Wir sollten vernünftig miteinander reden. Wir sollten unterschiedliche Auffassungen auch aushalten miteinander und wir sollten gemeinsam darum bemüht sein, Lösungen zu finden", so der CDU-Chef.

    Bei dem Auftritt von Bas auf dem Arbeitgebertag hatte es wegen ihrer Aussagen unter anderem zur Sozialpartnerschaft Protestrufe und Pfiffe gegeben. Wenig später hatte Bas auf dem Juso-Kongress von ihrem Auftritt auf dem Arbeitgebertag berichtet und gesagt, dort sei ihr "besonders deutlich geworden (...), gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen". Sie sei dort gefragt worden, wie viel soziale Sicherheit sich Deutschland überhaupt noch leisten wolle. Diese Aussagen waren auch von Unionspolitikern kritisiert worden./ija/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz kritisiert Umgang mit Bas auf Arbeitgebertag Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Reaktionen auf dem Arbeitgebertag im November während einer Rede von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) kritisiert. Merz sagte beim Neujahrsempfang der Wirtschaft in Halle, Bas bedauere heute Äußerungen, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     