Börsen Update USA - 14.01. - US Tech 100 schwach -1,48 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.020,55 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +2,76 %, Verizon Communications +1,74 %, Merck & Co +1,61 %, Procter & Gamble +1,59 %, Johnson & Johnson +1,45 %
Flop-Werte: Amazon -2,17 %, Microsoft -2,13 %, NVIDIA -1,86 %, Salesforce -1,56 %, Cisco Systems -1,51 %
Der US Tech 100 steht bei 25.356,70 PKT und verliert bisher -1,48 %.
Top-Werte: The Kraft Heinz Company +3,75 %, CoStar Group +3,29 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +2,93 %, Diamondback Energy +2,56 %, Cognizant Technology Solutions (A) +2,49 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -8,93 %, Intuit -6,87 %, Shopify -6,55 %, Airbnb Registered (A) -6,06 %, Broadcom -4,46 %
Der S&P 500 steht bei 6.905,92 PKT und verliert bisher -0,84 %.
Top-Werte: Lyondellbasell Industries +7,65 %, Dow +7,22 %, The Mosaic +6,49 %, CF Industries Holdings +6,31 %, Hormel Foods +5,05 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -8,93 %, Intuit -6,87 %, Airbnb Registered (A) -6,06 %, Expedia Group -5,44 %, Norwegian Cruise Line -5,07 %
