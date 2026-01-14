Schaeffler Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,15 % - 14.01.2026

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Schaeffler über einen Zuwachs von +63,15 % freuen.

Die Schaeffler Aktie konnte bisher um +5,15 % auf 10,055€ zulegen. Das sind +0,493 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Schaeffler Aktie. Nach einem Plus von +2,57 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 10,055€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um +16,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,28 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Schaeffler eine positive Entwicklung von +20,88 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,83 % geändert.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,50 % 1 Monat +31,28 % 3 Monate +63,15 % 1 Jahr +141,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Schaeffler Aktie, insbesondere die Möglichkeit, die 10 Euro-Marke zu überschreiten. Einige Nutzer äußern Skepsis zur Bewertung und fragen, ob Schaeffler das GJ2025 mit Gewinn abschließen kann. Technische Analysen und die Erwartung einer wöchentlichen Kurssteigerung von 1-3% werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,51 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während Leitindizes nur moderat nachgeben, rutschen vor allem Technologie- und Nebenwerte auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich ab.

Schaeffler und Bosch gehen Partnerschaften für humanoide Roboter mit Neura Robotics ein: Dabei sollen Sensoranzüge und Robotergelenke die Automatisierung und Effizienz in der Fertigung vorantreiben.

Der Technologiekonzern Bosch sieht Potenzial im Robotikmarkt und hat eine Kooperation mit dem Roboterhersteller Neura Robotics vereinbart. Das teilten die beiden Unternehmen aus Baden-Württemberg mit. Bosch habe im vergangenen Jahr ein …

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.