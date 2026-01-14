Aktien unter Druck - Wall Street preist Trump-Krieg gegen Iran ein!

Die Wall Street beginnt nun den Trump-Krieg gegen den Iran einzupreisen - US-Aktien daher unter Druck, nachdem dieses Risiko lange ignoriert wurde! Auslöser für die Risikoaversion der Wall Street waren zwei Meldungen: erstens, dass die USA ihre größte Militärbasis in Qatar evakuieren. Zweitens: Israels Ministerpräsident Netanjahu ist offenkundig nach Kreta geflogen - genau das war auch vor dem letzten Krieg Israels gegen den Iran auch passiert. Der Ölpreis mit einem starken Anstieg - was passiert, wenn das Mullah-Regime die so wichtige Straße von Hormus sperrt? Das Volatilitäts-Barometer VIX mit einem Anstieg von mehr als 10% - Auftakt für eine Korrektur an der Wall Street?

