    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Marktgeflüster

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Aktien unter Druck - Wall Street preist Trump-Krieg gegen Iran ein!

    Auslöser für die Risikoaversion der Wall Street waren zwei Meldungen. Der Ölpreis mit einem starken Anstieg

    Die Wall Street beginnt nun den Trump-Krieg gegen den Iran einzupreisen - US-Aktien daher unter Druck, nachdem dieses Risiko lange ignoriert wurde! Auslöser für die Risikoaversion der Wall Street waren zwei Meldungen: erstens, dass die USA ihre größte Militärbasis in Qatar evakuieren. Zweitens: Israels Ministerpräsident Netanjahu ist offenkundig nach Kreta geflogen - genau das war auch vor dem letzten Krieg Israels gegen den Iran auch passiert. Der Ölpreis mit einem starken Anstieg - was passiert, wenn das Mullah-Regime die so wichtige Straße von Hormus sperrt? Das Volatilitäts-Barometer VIX mit einem Anstieg von mehr als 10% - Auftakt für eine Korrektur an der Wall Street?

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.506,62€
    Basispreis
    18,77
    Ask
    × 13,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.118,19€
    Basispreis
    19,30
    Ask
    × 13,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Öl, DAX, Bitcoin: Was die Charts für 2026 verraten - Markus Fugmann im Gespräch mit Till Kleinlein

     

    Das Video "Aktien unter Druck - Wall Street preist Trump-Krieg gegen Iran ein! " sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Aktien unter Druck - Wall Street preist Trump-Krieg gegen Iran ein! Die Wall Street beginnt nun den Trump-Krieg gegen den Iran einzupreisen - US-Aktien daher unter Druck, nachdem dieses Risiko lange ignoriert wurde!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     