Die Versorgungsnetze von Kiew waren bei einem schweren russischen Luftangriff am vergangenen Freitag (9.1.) auÃŸer Gefecht gesetzt worden. Anfangs habe es in 6.000 Wohnblocks, der HÃ¤lfte des Bestands, keine Heizung gegeben, sagte BÃ¼rgermeister Vitali Klitschko bei einer Sitzung mit seiner Stadtverwaltung. Aktuell seien noch 400 HÃ¤user unbeheizt, und man hoffe, sie bis Mittwochabend wieder ans FernwÃ¤rmenetz zu bekommen. Bei 12 Grad Frost tagsÃ¼ber und 18 Grad Frost in der Nacht kÃ¼hlen ungeheizte HÃ¤user rasch aus.

KIEW (dpa-AFX) - Kein Strom, keine Heizung, aber strenger Frost - die ukrainische FÃ¼hrung reagiert mit NotstandsmaÃŸnahmen auf die schwierige Lage in der Hauptstadt Kiew. FÃ¼r den gesamten Energiesektor der Ukraine werde der Notstand ausgerufen, teilte PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj nach einer Krisensitzung mit. Es werde ein Koordinationszentrum eingerichtet, das sich besonders um die NÃ¶te der Dreimillionenstadt kÃ¼mmern solle. Die gesamte Regierung solle zusÃ¤tzliches GerÃ¤t und Hilfe organisieren.

Drei Stunden Licht, zehn Stunden Dunkel



FÃ¼r die meisten BÃ¼rger gebe es immer nur drei Stunden Strom und dann zehn oder mehr Stunden wieder nicht, berichtete Klitschko. Die Stadt sei in der schwierigsten Lage seit Kriegsbeginn. Kiew leide unter einer humanitÃ¤ren Krise und erreiche einen kritischen Punkt, schrieb der Journalist Oleksyj Sorokin vom "Kyiv Independent" im Netzwerk x: "Es gibt Orte in Kiew, die derzeit unbewohnbar sind."

Kritik an der Kiewer StadtfÃ¼hrung



Das Eingreifen der Regierung in der Hauptstadt und damit in Klitschkos ZustÃ¤ndigkeit bedeutet aber auch, dass ein alter politischer Konflikt wieder aufbricht. Der neu bestallte Energieminister Denys Schmyhal lobte im Parlament die Vorbereitungen der Stadt Charkiw auf derartige NotfÃ¤lle. Kiew habe sich schlecht vorbereitet. "Ich sage - Ã¼berhaupt nicht vorbereitet. Deshalb muss man jetzt zu NotfallmaÃŸnahmen greifen", sagte Schmyhal.

Unter anderem will die Regierung die nÃ¤chtliche Ausgangssperre lockern, damit BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger jederzeit in die etwa 1.200 AufwÃ¤rmpunkte in Kiew gehen kÃ¶nnen./fko/DP/nas



