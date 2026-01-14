Dänemark Keine Einigung mit USA bei Grönland-Krisengespräch Auch nach dem Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland gibt es keine Lösung in dem Konflikt um die Arktisinsel. Zwischen den Parteien bestehe eine "fundamentale Meinungsverschiedenheit", sagte der dänische Außenminister Lars Løkke …



