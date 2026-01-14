Dänemark
Keine Einigung mit USA bei Grönland-Krisengespräch
Für Sie zusammengefasst
- Keine Einigung im Konflikt um Grönland.
- Fundamentale Meinungsverschiedenheit bleibt bestehen.
- Krisengespräch zwischen USA, Dänemark, Grönland erfolglos.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Auch nach dem Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland gibt es keine Lösung in dem Konflikt um die Arktisinsel. Zwischen den Parteien bestehe eine "fundamentale Meinungsverschiedenheit", sagte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen nach dem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio und US-Vizepräsident JD Vance in Washington./mj/DP/nas
