Erkundungsmission
Bundeswehr schickt Soldaten nach Grönland
Für Sie zusammengefasst
- Bundeswehr entsendet 13 Soldaten nach Grönland.
- Mission erfolgt auf Einladung Dänemarks.
- Ziel: Erkundung mehrerer europäischer Staaten.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr schickt am Donnerstag 13 Soldaten für eine Erkundungsmission mehrerer europäischer Staaten nach Grönland. Das geschehe auf Einladung Dänemarks, zu dem die Arktisinsel gehört, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit./wn/DP/nas
