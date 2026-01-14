Diamondback Energy - Aktienkurs springt nach oben - 14.01.2026

Mit einer Performance von +3,64 % konnte die Diamondback Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Diamondback Energy Aktie. Nach einem Plus von +3,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 134,58€, mit einem Plus von +3,64 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Diamondback Energy ist ein führendes Unternehmen im Bereich der unkonventionellen Öl- und Gasproduktion im Permian Basin, bekannt für seine effiziente Betriebsführung und strategische Akquisitionen.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Diamondback Energy einen Gewinn von +6,27 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diamondback Energy Aktie damit um +9,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Diamondback Energy eine positive Entwicklung von +4,83 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,55 % geändert.

Diamondback Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,16 % 1 Monat -2,93 % 3 Monate +6,27 % 1 Jahr -24,81 %

Informationen zur Diamondback Energy Aktie

Es gibt 287 Mio. Diamondback Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,42 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Diamondback Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diamondback Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diamondback Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.