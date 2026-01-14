    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiamondback Energy AktievorwärtsNachrichten zu Diamondback Energy

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diamondback Energy - Aktienkurs springt nach oben - 14.01.2026

    Am 14.01.2026 ist die Diamondback Energy Aktie, bisher, um +3,64 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Diamondback Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Diamondback Energy - Aktienkurs springt nach oben - 14.01.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Diamondback Energy ist ein führendes Unternehmen im Bereich der unkonventionellen Öl- und Gasproduktion im Permian Basin, bekannt für seine effiziente Betriebsführung und strategische Akquisitionen.

    Diamondback Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.01.2026

    Mit einer Performance von +3,64 % konnte die Diamondback Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Diamondback Energy Aktie. Nach einem Plus von +3,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 134,58, mit einem Plus von +3,64 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    23.412,81€
    Basispreis
    17,58
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.356,88€
    Basispreis
    16,47
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Diamondback Energy einen Gewinn von +6,27 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diamondback Energy Aktie damit um +9,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Diamondback Energy eine positive Entwicklung von +4,83 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,55 % geändert.

    Diamondback Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,16 %
    1 Monat -2,93 %
    3 Monate +6,27 %
    1 Jahr -24,81 %

    Informationen zur Diamondback Energy Aktie

    Es gibt 287 Mio. Diamondback Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,42 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 14.01. - US Tech 100 schwach -1,48 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Diamondback Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Diamondback Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diamondback Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Diamondback Energy

    +1,39 %
    +9,04 %
    -2,47 %
    +9,07 %
    -24,13 %
    -1,11 %
    +157,11 %
    +127,58 %
    +903,89 %
    ISIN:US25278X1090WKN:A1J6Y4



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Diamondback Energy - Aktienkurs springt nach oben - 14.01.2026 Am 14.01.2026 ist die Diamondback Energy Aktie, bisher, um +3,64 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Diamondback Energy Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     