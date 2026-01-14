Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 14.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 7 % zugelegt, mit einem Anstieg von 28 % in den letzten 30 Tagen. Analysten heben ihre Kursziele auf 296 bis 335 US-Dollar an, was ein signifikantes Aufwärtspotenzial signalisiert. Dennoch gibt es Bedenken wegen rechtlicher Unsicherheiten, die das Sentiment etwas dämpfen.