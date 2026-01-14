Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 14.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Microsoft
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 1
Performance 1M: -3,54 %
Performance 1M: -3,54 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 2
Performance 1M: +10,59 %
Performance 1M: +10,59 %
Merck & Co
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 3
Performance 1M: +9,59 %
Performance 1M: +9,59 %
Amazon
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 4
Performance 1M: +7,51 %
Performance 1M: +7,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 7 % zugelegt, mit einem Anstieg von 28 % in den letzten 30 Tagen. Analysten heben ihre Kursziele auf 296 bis 335 US-Dollar an, was ein signifikantes Aufwärtspotenzial signalisiert. Dennoch gibt es Bedenken wegen rechtlicher Unsicherheiten, die das Sentiment etwas dämpfen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 5
Performance 1M: +4,23 %
Performance 1M: +4,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte