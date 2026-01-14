Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -7,26 %
Platz 1
Performance 1M: +1,30 %
Intuit
Tagesperformance: -6,67 %
Platz 2
Performance 1M: -16,22 %
Shopify
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 3
Performance 1M: -5,29 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -5,76 %
Platz 4
Performance 1M: +9,57 %
Broadcom
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 5
Performance 1M: -0,95 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 6
Performance 1M: -17,85 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 7
Performance 1M: -5,13 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 8
Performance 1M: -2,41 %
CoStar Group
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 9
Performance 1M: -8,87 %
Autodesk
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 10
Performance 1M: -11,91 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 11
Performance 1M: -21,34 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 12
Performance 1M: +8,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Das Unternehmen hat kürzlich 13.627 Bitcoin für 1,25 Mrd. $ gekauft, was Bedenken hinsichtlich der Bewertung und der langfristigen Strategie aufwirft. Viele Anleger vergleichen die Situation mit der DotCom-Blase und äußern Skepsis über die fundamentale Stabilität von Bitcoin. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt hohe Volatilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 13
Performance 1M: +0,10 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 14
Performance 1M: -16,42 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 15
Performance 1M: +34,72 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 16
Performance 1M: -13,21 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 17
Performance 1M: -3,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu The Kraft Heinz Company im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 40% verloren, was auf anhaltende Herausforderungen hinweist. Die Dividende von 0,40$ pro Quartal bleibt stabil, während die Verschuldung gesenkt wurde. Anleger sehen die Aktie als riskant, jedoch nicht existenzgefährdend, was zu einer vorsichtigen Haltung führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
Fortinet
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 18
Performance 1M: -6,73 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 19
Performance 1M: +4,49 %
Netflix
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 20
Performance 1M: -6,49 %
Tesla
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 21
Performance 1M: -1,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Während einige Beiträge die starke Wachstumsdynamik und das Innovationspotenzial (z.B. FSD) betonen, äußern andere Bedenken über sinkende Verkaufszahlen und Gewinne. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine volatile Phase, die das Vertrauen in die zukünftige Bewertung beeinflusst.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 22
Performance 1M: -3,54 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 23
Performance 1M: -2,47 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 24
Performance 1M: +5,37 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 25
Performance 1M: -2,93 %
Intel
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 26
Performance 1M: +31,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, da die Aktie in den letzten 14 Tagen stark gestiegen ist. Anleger diskutieren jedoch über die hohe Bewertung (KGV) und vermissen klare Nachrichten, die den Anstieg erklären. Fortschritte in der Chip-Produktion werden als positiv wahrgenommen, während einige Anleger auf günstigere Einstiegsmöglichkeiten warten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 27
Performance 1M: +40,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Aktie in den letzten 14 Tagen stark gestiegen ist, gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Korrektur, da technische Indikatoren auf Überkauftheit hinweisen. Positives EPS und strategische Fokussierung auf Datacenter werden hervorgehoben, jedoch bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Geschäftsentwicklung aufgrund zyklischer Risiken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Texas Instruments
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 28
Performance 1M: +8,56 %
