Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -7,17 %
Tagesperformance: -7,17 %
Platz 1
Performance 1M: +1,30 %
Performance 1M: +1,30 %
Intuit
Tagesperformance: -6,58 %
Tagesperformance: -6,58 %
Platz 2
Performance 1M: -16,22 %
Performance 1M: -16,22 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +6,33 %
Tagesperformance: +6,33 %
Platz 3
Performance 1M: +18,32 %
Performance 1M: +18,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lyondellbasell Industries
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu LyondellBasell Industries im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen um 7,30 % auf 44,84 EUR. Einige Anleger vermuten, dass der Anstieg durch Eindeckungen im Optionsmarkt bedingt ist. Analysten bleiben vorsichtig, da das Kursziel gesenkt wurde. Zudem gibt es Bedenken zur Nachhaltigkeit der Dividende, während einige auf eine Bodenbildung hoffen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lyondellbasell Industries eingestellt.
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -5,67 %
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 4
Performance 1M: +9,57 %
Performance 1M: +9,57 %
Dow
Tagesperformance: +5,47 %
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 5
Performance 1M: +20,59 %
Performance 1M: +20,59 %
The Mosaic
Tagesperformance: +5,37 %
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 6
Performance 1M: +8,38 %
Performance 1M: +8,38 %
Aptiv Swiss Holdings Limited Registered
Tagesperformance: -5,28 %
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 7
Performance 1M: +11,52 %
Performance 1M: +11,52 %
Biogen
Tagesperformance: -5,26 %
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 8
Performance 1M: +2,93 %
Performance 1M: +2,93 %
Hormel Foods
Tagesperformance: +5,20 %
Tagesperformance: +5,20 %
Platz 9
Performance 1M: +2,59 %
Performance 1M: +2,59 %
Oracle
Tagesperformance: -4,88 %
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 10
Performance 1M: +7,65 %
Performance 1M: +7,65 %
APA Corporation
Tagesperformance: +4,56 %
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 11
Performance 1M: +6,13 %
Performance 1M: +6,13 %
CRH
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 12
Performance 1M: +1,44 %
Performance 1M: +1,44 %
Vulcan Materials (Holding Co)
Tagesperformance: -4,49 %
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 13
Performance 1M: +4,78 %
Performance 1M: +4,78 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +4,46 %
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 14
Performance 1M: +13,99 %
Performance 1M: +13,99 %
Wells Fargo
Tagesperformance: -4,45 %
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 15
Performance 1M: -4,33 %
Performance 1M: -4,33 %
Martin Marietta Materials
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 16
Performance 1M: +5,63 %
Performance 1M: +5,63 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 17
Performance 1M: +1,84 %
Performance 1M: +1,84 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: +4,24 %
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 18
Performance 1M: +16,07 %
Performance 1M: +16,07 %
Weyerhaeuser
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 19
Performance 1M: +13,79 %
Performance 1M: +13,79 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 20
Performance 1M: +7,80 %
Performance 1M: +7,80 %
Broadcom
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 21
Performance 1M: -0,95 %
Performance 1M: -0,95 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -4,01 %
Tagesperformance: -4,01 %
Platz 22
Performance 1M: +4,09 %
Performance 1M: +4,09 %
Arista Networks
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 23
Performance 1M: +4,44 %
Performance 1M: +4,44 %
Bank of America
Tagesperformance: -3,92 %
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 24
Performance 1M: -5,55 %
Performance 1M: -5,55 %
Citigroup
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 25
Performance 1M: +6,32 %
Performance 1M: +6,32 %
CoStar Group
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 26
Performance 1M: -8,87 %
Performance 1M: -8,87 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: +3,75 %
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 27
Performance 1M: +2,48 %
Performance 1M: +2,48 %
Quest Diagnostics
Tagesperformance: +3,70 %
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 28
Performance 1M: +3,15 %
Performance 1M: +3,15 %
EQT
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 29
Performance 1M: -9,54 %
Performance 1M: -9,54 %
Autodesk
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 30
Performance 1M: -11,91 %
Performance 1M: -11,91 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 31
Performance 1M: +12,30 %
Performance 1M: +12,30 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -3,54 %
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 32
Performance 1M: +13,73 %
Performance 1M: +13,73 %
Public Storage
Tagesperformance: +3,51 %
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 33
Performance 1M: +5,94 %
Performance 1M: +5,94 %
ServiceNow
Tagesperformance: -3,51 %
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 34
Performance 1M: -22,55 %
Performance 1M: -22,55 %
Expedia Group
Tagesperformance: -3,45 %
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 35
Performance 1M: +9,85 %
Performance 1M: +9,85 %
Intercontinental Exchange
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 36
Performance 1M: +6,53 %
Performance 1M: +6,53 %
Moderna
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 37
Performance 1M: +44,22 %
Performance 1M: +44,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 17% zugelegt, was einige als Zeichen für unterbewertetes Potenzial (KBV ca. 1,5) deuten. Diskussionen über mögliche Übernahmen durch Pfizer und die Herausforderungen durch Patentklagen sind präsent. Viele Anleger glauben an ein langfristiges Wachstum, trotz bestehender Risiken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Deere
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 38
Performance 1M: +7,31 %
Performance 1M: +7,31 %
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 39
Performance 1M: -29,42 %
Performance 1M: -29,42 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: +3,16 %
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 40
Performance 1M: +11,84 %
Performance 1M: +11,84 %
