IG Metall warnt vor weiteren Stellenstreichungen bei TKSE

Molok schrieb gestern 22:11

Der Rücklauf war nicht ganz so stark wie ich erhofft habe....aber dennoch ein gutes Ergebnis wenn auch mit einem aktuellen Minus von ca. -1 %....



Das sollte morgen schon viel besser aussehen ...auch die Beteiligung mit TKMS verspricht gute Zahlen...



Die Abspaltung von ThyssenKrupp war wie der Phönix aus der Asche...



Unglaublich wo der Kurs von TKMS jetzt steht...da ist die Mutter noch weit entfernt...



Aber auch hier sollten sich so langsam wieder bessere Zeiten und Kursziele einstellen...



Zumindest haben wir die 10€ für heute bestens verteidigt....



Es wird aber auch mal Zeit das die manifestierten Negativurteile gegenüber Thyssenkrupp aufgebrochen werden...



Der Konzern hat bereits seine Unternehmensziele massiv verändert...nur die Investoren haben noch so ihre persönlichen Probleme...



Ich bleibe dennoch weiter investiert und denke die Story ist hier noch lange nicht zu Ende.....Wir sind ja gerade mal bei 10 €..



Nerven aus Stahl..ja..die braucht man hier allemal..das ist m.E. nichts für schwache Gemüter.....

Wie bei einer Stahlbramme...

Vor und Zurück...bis der Kurs passt...Mein Kursziel ..20€..



Mein Tipp: das Chartbild vor dem Schlafen gehen auf Max. stellen .. dann sieht man wo es hingehen kann..denn die Wanne ist voll und weitere Widerstände sind fast nicht mehr zu sehen...🤗