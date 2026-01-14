Wirtschaft
IG Metall warnt vor weiteren Stellenstreichungen bei TKSE
Duisburg (dts Nachrichtenagentur) - Die IG Metall hat davor gewarnt, dass bei Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) mehr als die bislang vereinbarten 11.000 Stellen gestrichen werden könnten. "Für uns sind die Vereinbarungen des Sanierungstarifvertrages unantastbar", sagte der Bezirksleiter der IG Metall, Knut Giesler, der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).
"Wir sind davon überzeugt, dass sie ausreichen, um den Stahlbereich von Thyssenkrupp in eine gute Zukunft zu führen", sagte Giesler. "Wir erwarten von Jindal, dass sie auf dieser Basis ein Konzept für die Zukunftsfähigkeit von TKSE auf den Tisch legen."
Das indische Unternehmen Jindal prüft derzeit die Bücher von TKSE. "Der Due-Diligence-Prozess ist noch nicht abgeschlossen, und wir haben mit dem Verkäufer eine Vertraulichkeitsvereinbarung getroffen", sagte eine Unternehmenssprecherin der Zeitung. "Wir bitten daher um Verständnis, dass wir bis zum Abschluss der Verhandlungen keine Stellung zu konkreten Details nehmen können. Unabhängig davon beteiligen wir uns grundsätzlich nicht an Spekulationen."
Ähnlich äußerte sich die Thyssenkrupp AG. "Wir befinden uns derzeit in vertraulichen Gesprächen mit Jindal Steel International und den Arbeitnehmervertretern bezüglich einer möglichen Veräußerung von Thyssenkrupp Steel." Man bitte um Verständnis, "dass wir uns zu einzelnen Aussagen, die zum jetzigen Zeitpunkt lediglich einen Zwischenstand darstellen können, nicht äußern", sagte ein AG-Sprecher der Zeitung.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der ThyssenKrupp-Aktie: mögliche Verkaufsverhandlungen der Stahlsparte an Jindal und deren Auswirkungen auf Kurs und Verwässerung, Rolle der TKMS-Beteiligung, Pensionsverpflichtungen, fundamentale Chancen durch Wasserstoffstahl-Deal mit Schweden, technische Signale (Seitwärtsausbruch, Verteidigung der 10‑€-Marke), Kursziele und Gewinnmitnahmen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Moselsurfer schrieb heute 15:49
Kommt ja wohl ganz darauf an, welche Details so ein Deal beinhaltet. Ich bin mir sicher, dass die Verhandlungsführer auf der TK - Seite auch keine Schwachköpfe sind.
Molok schrieb gestern 22:11
Der Rücklauf war nicht ganz so stark wie ich erhofft habe....aber dennoch ein gutes Ergebnis wenn auch mit einem aktuellen Minus von ca. -1 %....mitdiskutieren »
Das sollte morgen schon viel besser aussehen ...auch die Beteiligung mit TKMS verspricht gute Zahlen...
Die Abspaltung von ThyssenKrupp war wie der Phönix aus der Asche...
Unglaublich wo der Kurs von TKMS jetzt steht...da ist die Mutter noch weit entfernt...
Aber auch hier sollten sich so langsam wieder bessere Zeiten und Kursziele einstellen...
Zumindest haben wir die 10€ für heute bestens verteidigt....
Es wird aber auch mal Zeit das die manifestierten Negativurteile gegenüber Thyssenkrupp aufgebrochen werden...
Der Konzern hat bereits seine Unternehmensziele massiv verändert...nur die Investoren haben noch so ihre persönlichen Probleme...
Ich bleibe dennoch weiter investiert und denke die Story ist hier noch lange nicht zu Ende.....Wir sind ja gerade mal bei 10 €..
Nerven aus Stahl..ja..die braucht man hier allemal..das ist m.E. nichts für schwache Gemüter.....
Wie bei einer Stahlbramme...
Vor und Zurück...bis der Kurs passt...Mein Kursziel ..20€..
Mein Tipp: das Chartbild vor dem Schlafen gehen auf Max. stellen .. dann sieht man wo es hingehen kann..denn die Wanne ist voll und weitere Widerstände sind fast nicht mehr zu sehen...🤗
Wildweazel schrieb gestern 10:56
Beziehst du dich da auf mich? Wenn ja- ich war/bin da nicht "so optimistisch" für TK zumindest solange der Verkauf nach Indien nicht eingetütet ist. Wer schonmal mit Indern verhandelt hat weis wie mühsam die sind- ich hatte schon mehrfach das Vergnügen mir jedesmal stundenlanges (!) Gefeilsche wegen eines Minibetrages anzuhören.
Davon abgesehen gabs für mich nur einen Grund für das TK Invest- ich wollte TKMS Scheine.
