    CoStar Group Aktie dreht auf - 14.01.2026

    Am 14.01.2026 ist die CoStar Group Aktie, bisher, um +3,90 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CoStar Group Aktie.

    Besonders beachtet! - CoStar Group Aktie dreht auf - 14.01.2026
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    CoStar Group bietet führende Informations- und Analysedienste für die Immobilienbranche, mit Plattformen wie CoStar und LoopNet. Als Marktführer konkurriert es mit Zillow und Redfin, wobei es sich durch seine umfassenden Datenbanken und präzisen Analysen auszeichnet.

    CoStar Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.01.2026

    Die CoStar Group Aktie konnte bisher um +3,90 % auf 54,84 zulegen. Das sind +2,06  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CoStar Group Aktie. Nach einem Plus von +2,99 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 54,84, mit einem Plus von +3,90 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CoStar Group in den letzten drei Monaten Verluste von -18,54 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoStar Group Aktie damit um -7,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,38 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,07 % geändert.

    CoStar Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,92 %
    1 Monat -8,87 %
    3 Monate -18,54 %
    1 Jahr -21,22 %

    Informationen zur CoStar Group Aktie

    Es gibt 424 Mio. CoStar Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,11 Mrd.EUR € wert.

    Top- und Flop-Aktien am 14.01.2026 im US Tech 100.

    Top- und Flop-Aktien am 14.01.2026 im S&P 500.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    CoStar Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CoStar Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoStar Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CoStar Group

    +3,01 %
    -7,92 %
    -8,87 %
    -18,54 %
    -21,22 %
    -29,23 %
    -92,60 %
    +1.226,10 %
    ISIN:US22160N1090WKN:922134



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



