JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor Quartalszahlen von 88 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns im vierten Quartal liege mit 4,0 Prozent unter der Konsensschätzung von 4,5 Prozent, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Margenerwartungen für die Jahre 2025 und 2026./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 76,45EUR auf Lang & Schwarz (14. Januar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
