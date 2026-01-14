JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor Quartalszahlen von 88 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns im vierten Quartal liege mit 4,0 Prozent unter der Konsensschätzung von 4,5 Prozent, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Margenerwartungen für die Jahre 2025 und 2026./rob/edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 76,45EUR auf Lang & Schwarz (14. Januar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



