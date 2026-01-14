Aktien New York Schluss
Verluste - Tech-Schwergewichte und Banken belasten
- US-Aktienmärkte setzen Abwärtstrend fort, Tech schwach
- Bankenaktien leiden nach Quartalszahlen, Erzeugerpreise steigen
- Dow Jones und Nasdaq 100 verzeichnen deutliche Verluste
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten schwer gewichtete Technologiewerte die Liste der Verlierer an. Ebenfalls in schwacher Verfassung zeigten sich einige Bankenaktien nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen. Leicht belastend auf die Börsen wirkten die US-Erzeugerpreise, die im November stärker als erwartet zulegten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im November etwas mehr als prognostiziert.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,09 Prozent tiefer bei 49.149,63 Punkten, nachdem er tags zuvor bereits um 0,8 Prozent nachgegeben hatte. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der Nasdaq 100 am Mittwoch 1,07 Prozent auf 25.465,94 Punkte.
Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,53 Prozent auf 6.926,60 Zähler und setzte damit seinen Rückgang vom jüngsten Rekordhoch fort. Die Talfahrt wird dabei vor allem deutlichen Verlusten aus dem Kreis der "Magnificent 7", also der sieben bedeutendsten US-Technologiewerte zugeschrieben. Die ersten Wochen des Jahres 2026 seien von einer stetigen Rotation weg von den großen Technologietiteln, hin zu kleineren Aktien geprägt gewesen, hieß es dazu aus dem Handel./edh/nas
A3DC8Q – Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
Kursentwicklung (1 Jahr): –14,47 % [wallstreet-online.de]
Ausschüttungsrendite: Ø ~10,8 % (monatlich) [app.parqet.com], [divvydiary.com]
Ausschüttungen 2025: rund 1,44 € pro Anteil [app.parqet.com]
Gesamtrendite (1 Jahr) = Kursveränderung + Ausschüttungen ≈ –14,5 % + 10,8 % = –3,7 %
Kursentwicklung (1 Jahr): +23,6 % [finanzen.net]
Ausschüttungsrendite: ca. 4 %, verteilt auf quartalsweise Ausschüttungen (z. B. 0,19 €, 0,36 €, 0,90 €) [onvista.de], [tradingview.com]
Gesamtrendite (1 Jahr) ≈ 23,6 % + 4 % = ~27,6 %
