Wirtschaft
US-Börsen lassen nach - Enttäuschung über Banken-Quartalszahlen
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.927 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.466 Punkten 1,1 Prozent im Minus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war derweil etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1643 US-Dollar, ein Dollar war am Mittwochabend dementsprechend für 0,8589 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.626 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 127,73 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 64,45 US-Dollar, das waren 102 Cent oder 1,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
A3DC8Q – Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
Kursentwicklung (1 Jahr): –14,47 % [wallstreet-online.de]
Ausschüttungsrendite: Ø ~10,8 % (monatlich) [app.parqet.com], [divvydiary.com]
Ausschüttungen 2025: rund 1,44 € pro Anteil [app.parqet.com]
Gesamtrendite (1 Jahr) = Kursveränderung + Ausschüttungen ≈ –14,5 % + 10,8 % = –3,7 %
Kursentwicklung (1 Jahr): +23,6 % [finanzen.net]
Ausschüttungsrendite: ca. 4 %, verteilt auf quartalsweise Ausschüttungen (z. B. 0,19 €, 0,36 €, 0,90 €) [onvista.de], [tradingview.com]
Gesamtrendite (1 Jahr) ≈ 23,6 % + 4 % = ~27,6 %
