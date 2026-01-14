Trump
Kommen mit Venezuela sehr gut zurecht
- Trump zufrieden mit Venezuelas Führung, lobt Telefonat.
- Er nennt Delcy Rodríguez "großartige Person" ohne Details.
- Unklarheit über Themen: Ölindustrie und politische Gefangene.
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich zufrieden mit der aktuellen Führung Venezuelas gezeigt. "Ich denke, wir kommen sehr gut zurecht mit Venezuela", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er habe ein langes Telefonat mit der Nummer eins gehabt, ohne einen Namen zu nennen. Inhalte machte er nicht bekannt. Aktuell steht die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez an der Spitze des südamerikanischen Landes. Ohne ihren Namen zu nennen, sagte Trump: Sie sei eine großartige Person. Worauf er sich konkret bei seiner aktuellen Einschätzung zu Venezuela bezog - etwa womöglich im Kontext der Ölindustrie oder von politischen Gefangenen - machte Trump nicht deutlich./rin/DP/nas
Lage scheint sich im Iran zuzuspitzen,das Regime scheint massiv gegenzuhalten,dem Ölmarkt stehen große Bewegungen bevor.
Der Ölpreis bleibt rätselhaft.
Öl Profiteure von der US Invasion.