Green Bridge meldet nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös in Höhe von bis zu 4 Millionen C$

Vancouver, Kanada – 14. Januar 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das „Angebot“) durchzuführen, um durch die Ausgabe von bis zu 33.333.333 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,12 C$ pro Einheit einen Bruttoerlös von bis zu 4.000.000 C$ zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant kann bis zu 36 Monate nach Abschluss des Angebots zum Ausübungspreis von 0,15 C$ pro Stammaktie zum Erwerb einer Stammaktie ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot soll zur Unterstützung der bestehenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Das Angebot soll am oder um den 27. Januar 2026 (das „Abschlussdatum“) abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen unternehmensinternen, behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die „CSE“). Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum. Das Unternehmen kann Personen, die als Vermittler für das Angebot tätig sind, gemäß den Regeln der CSE vergüten.

Ein strategischer Investor des Unternehmens, Herr Russell Starr, hat sich verpflichtet, sich mit bis zu 1.000.000 C$ am Angebot zu beteiligen. Herr Starr wird dem Unternehmen außerdem als Sonderberater beitreten. Herr Starr ist eine ehemalige Führungskraft von der Bay Street und Associate-Hedgefonds-Manager. Herr Starr ist auch ein Seed-Investor bei Echelon Wealth Partners (heute Ventum Financial Corp.), einem großen kanadischen Investmenthändler. Herr Starr hatte Positionen in der Geschäftsführung und im Board of Directors bei Cayden Resources Inc. und Auryn Resources Inc. sowie anderen öffentlichen Emittenten inne. Als leitender Angestellter, Direktor und Fachmann für Unternehmensfinanzen war Herr Starr an Marketing- und Finanzierungsmaßnahmen beteiligt, darunter dem Verkauf von Cayden Resources Inc. für 205 Mio. C$ an Agnico Eagle Mines Limited im Jahr 2014. Als Chief Executive Officer von Trillium Gold Mines Inc. (jetzt Renegade Gold Inc.) wirkte Herr Starr an der Konsolidierung des Confederation Greenstone Belt im Bergbaugebiet Red Lake und dem Aufbau eines Explorationsportfolios sowohl für Edelmetalle als auch kritische Elemente mit. Zuletzt war Herr Starr bei DeFi Technologies Inc. als Leiter des Bereichs Kapitalmärkte tätig, wo er die Notierung des Unternehmens am NASDAQ Capital Market beaufsichtigte. Herr Starr hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Queen‘s University, einen Master-Abschluss in Ökonometrie der University of Victoria und einen MBA der Ivey Business School der Western University.