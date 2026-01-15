    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Gewerkschaften drohen mit weiteren Warnstreiks

    • Gewerkschaften drohen mit massiven Warnstreiks.
    • Forderung: 7% mehr Einkommen oder mindestens 300 Euro.
    • Zweite Verhandlungsrunde bis Freitag in Potsdam.
    Gewerkschaften drohen mit weiteren Warnstreiks
    POTSDAM (dpa-AFX) - Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst der Länder drohen die Gewerkschaften mit einer Ausweitung der Warnstreiks. Bei weiterer Uneinsichtigkeit der Ländervertreter würden die Gewerkschaften ihre Aktionen in den nächsten Wochen "massiv ausweiten müssen", sagte der Chef des Beamtenbunds dbb, Volker Geyer, der Deutschen Presse-Agentur. Verdi und die Länder-Arbeitgeber setzen die Gespräche heute in Potsdam fort.

    Von weiteren Ausständen betroffen sein könnten nach Geyers Angaben etwa Unikliniken, Straßenräumdienste oder Tarifbeschäftigte in den Schulen. Die Länderseite forderte Geyer zur Vorlage eines Angebots bei der nun anstehenden zweiten Verhandlungsrunde auf. Ähnlich hatte sich auch Verdi-Chef Frank Werneke geäußert.

    Was die Beschäftigten wollen

    Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die mehr als 920.000 Tarifbeschäftigten sieben Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 300 Euro mehr. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) lehnt das als unbezahlbar ab. Betroffen sind mehr als zwei Millionen Beschäftigte, denn auf rund 1,3 Millionen Beamtinnen und Beamte wird der Abschluss in der Regel in den einzelnen Ländern übertragen. Nur Hessen hat einen anderen Tarifvertrag.

    Lauter Protest erwartet

    Die zweite Verhandlungsrunde dauert bis Freitag. Mitte Februar wollen beide Seiten in Potsdam abschließend aufeinandertreffen. In Potsdam wollen nach Gewerkschaftsangaben hunderte Beschäftigte in Hörweite des Verhandlungshotels demonstrieren./bw/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
