Gewerkschaften drohen mit weiteren Warnstreiks

POTSDAM (dpa-AFX) - Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst der Länder drohen die Gewerkschaften mit einer Ausweitung der Warnstreiks. Bei weiterer Uneinsichtigkeit der Ländervertreter würden die Gewerkschaften ihre Aktionen in den nächsten Wochen "massiv ausweiten müssen", sagte der Chef des Beamtenbunds dbb, Volker Geyer, der Deutschen Presse-Agentur. Verdi und die Länder-Arbeitgeber setzen die Gespräche heute in Potsdam fort.

Von weiteren Ausständen betroffen sein könnten nach Geyers Angaben etwa Unikliniken, Straßenräumdienste oder Tarifbeschäftigte in den Schulen. Die Länderseite forderte Geyer zur Vorlage eines Angebots bei der nun anstehenden zweiten Verhandlungsrunde auf. Ähnlich hatte sich auch Verdi-Chef Frank Werneke geäußert.