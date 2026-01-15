    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bundespräsident eröffnet Grüne Woche am Abend

    • Bundespräsident eröffnet Grüne Woche am Donnerstag.
    • Messe startet am Freitag, 325.000 Besucher erwartet.
    • Tierhalle mit Tieren zurück, trotz Tierschutzkritik.
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Donnerstagabend (ab 18.00 Uhr) die 90. Ausgabe der Internationalen Grünen Woche eröffnen. Die Agrarmesse beginnt am Freitag. Die Veranstalter erwarten bis zum 25. Januar rund 325.000 Besucher. 1.600 Aussteller sind angemeldet, rund 450 davon aus dem Ausland.

    Die Grüne Woche feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Die erste Ausgabe fand im Februar 1926 statt. Inzwischen ist es die größte Messeveranstaltung der Hauptstadt.

    Bei Besuchern besonders beliebt - und von Tierschützern kritisiert - ist die Tierhalle, in die für die Zeit der Messe Rinder und Schafe, Pferde und Esel einziehen. Im vergangenen Jahr gab es dort wegen der grassierenden Maul- und Klauenseuche keine Paarhufer zu sehen. In diesem Jahr kehren sie zurück. Auch die Blumenhalle gehört für viele Gäste zum Standardprogramm./maa/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
