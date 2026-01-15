Wirtschaft 2025 wohl leicht gewachsen

WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Nach zwei Jahren Flaute ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr voraussichtlich wieder leicht gewachsen. 2026 soll es für Europas größte Volkswirtschaft weiter aufwärtsgehen. Einen spürbaren Aufschwung erwarten viele Ökonomen allerdings erst ab 2027, wenn die staatlichen Milliardeninvestitionen in Straßen, Schienen und Verteidigung ihre volle Wirkung entfalten.

Eine erste amtliche Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2025 veröffentlicht das Statistische Bundesamt an diesem Donnerstag (10.00 Uhr). Ökonomen rechnen in diversen Konjunkturprognosen mit einem Mini-Wachstum von 0,1 bis 0,3 Prozent. 2023 (minus 0,9 Prozent) und 2024 (minus 0,5 Prozent) war die deutsche Wirtschaft geschrumpft.

Die Wiesbadener Statistiker informieren zudem über die Einnahmen und Ausgaben des Staates. 2024 hatten Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung gut 115 Milliarden Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Das ergab eine Defizitquote von 2,7 Prozent.

Der europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt erlaubt den EU-Staaten ein Haushaltsdefizit von höchstens drei Prozent und eine Gesamtverschuldung von maximal 60 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts./ben/als/DP/nas



