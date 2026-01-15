    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kunden wollen öfter essen gehen - doch Preise bleiben hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit glaubt nicht an sinkende Preise in Gastronomie
    • 23% der Befragten wollen öfter essen gehen
    • Steuersenkung führt eher zu stabilen Preisen, nicht weniger
    Kunden wollen öfter essen gehen - doch Preise bleiben hoch
    Foto: Siarhei - 356130783

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die übergroße Mehrheit der Bundesbürger glaubt nicht daran, dass nach der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie jetzt auch die Preise sinken. Dennoch will fast jeder Vierte künftig häufiger essen gehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM).

    23 Prozent der Befragten bezeichneten es dabei als eher oder sehr wahrscheinlich, dass sie künftig häufiger gastronomische Angebote vor Ort nutzen werden. 41 Prozent zeigten sich unentschieden und 36 Prozent bezeichneten das als eher unwahrscheinlich.

    Vor allem Jüngere und diejenigen, die bereits jetzt regelmäßig auswärts essen, zeigten sich offen dafür, dies zu steigern: 38 Prozent der 18- bis 39-Jährigen bezeichneten das als wahrscheinlich und sogar 43 Prozent derjenigen, die schon bisher wöchentlich auswärts essen.

    Mehrwertsteuersenkung kommt nicht bei Kunden an

    Mit sinkenden Preisen durch die zum Jahreswechsel gesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie rechnet dagegen nur eine Minderheit von 13 Prozent. 41 Prozent der Befragten teilten die Ansicht, die Steuersenkung helfe dabei, die Preise zumindest stabil zu halten, 38 Prozent erwarten, dass die ersparte Steuer zu steigenden Gewinnen bei den Gastronomiebetrieben führt.

    Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie war zum Jahreswechsel von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden. Branchenverbände hatten bereits zuvor die Hoffnungen auf Preissenkungen gedämpft. Die Entlastung bei der Mehrwertsteuer werde vor allem benötigt, um die stark gestiegenen Kosten auszugleichen.

    Vorsichtige Hoffnungssignale für die Branche

    "Die Befragung zeichnet ein insgesamt nüchtern-positives Bild der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie", sagt die Konsumpsychologin und Studienleiterin Katharina Gangl vom NIM. "Dies spricht für eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber Steuersenkungen, auch unabhängig vom unmittelbaren Eigennutzen."

    Dass viele Kunden trotz ausbleibender Preissenkungen öfter essen gehen wollen, bezeichnete sie als positives Zeichen. "Für die Branche deutet die Befragung vorsichtige Hoffnungssignale an." Das sei aber wohl nur begrenzt auf die Mehrwertsteuersenkung selbst zurückzuführen.

    Für die Umfrage hatte das Institut Anfang Januar 1.010 repräsentativ ausgewählte Männer und Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahren befragt. Die Befragung erfolgte online zwischen 2. und 7. Januar./fjo/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kunden wollen öfter essen gehen - doch Preise bleiben hoch Die übergroße Mehrheit der Bundesbürger glaubt nicht daran, dass nach der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie jetzt auch die Preise sinken. Dennoch will fast jeder Vierte künftig häufiger essen gehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     