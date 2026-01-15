    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Windkraftausbau in Europa hinter Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europa erreicht Windenergieziele nicht, nur 17-18 GW.
    • Genehmigungsprobleme und Netzengpässe bremsen Ausbau.
    • Deutschland führt, benötigt aber schnellere Förderinstrumente.
    Windkraftausbau in Europa hinter Erwartungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europa hinkt seinen Zielen für die Windenergie weiter deutlich hinterher. Verbandsangaben zufolge wurden auf dem Kontinent an Land und auf See nach ersten Schätzungen im vergangenen Jahr Windräder mit einer Gesamtleistung von 17 bis 18 Gigawatt (GW) errichtet. "Das ist deutlich unterhalb dessen, was Europa braucht", hieß es vom Verband WindEurope.

    Schon im September hatte der Industrieverband seine Prognose für 2025 von 22,5 GW auf 19 GW abgesenkt. Probleme seien etwa ein geringes Tempo bei der Elektrifizierung, Engpässe im Stromnetz sowie anhaltende Genehmigungsprobleme, hatte es geheißen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON SE!
    Long
    15,84€
    Basispreis
    1,15
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    18,00€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bis 2030 sollen erneuerbare Energien 42,5 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in der EU ausmachen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss unter anderem Windkraft deutlich ausgebaut werden.

    Geschäftsführerin: Geopolitische Situation könnte helfen

    WindEurope-Geschäftsführerin Tinne van der Straeten ist dennoch optimistisch. "Es stimmt, dass wir hinterherhinken und die ursprünglich festgelegten Ziele noch nicht erreichen", sagt die ehemalige Energieministerin Belgiens. Mit den nationalen Vorhaben und Industrieakteuren, die Marktführer seien, sei die Branche aber insgesamt in einem guten Zustand. "Natürlich kann niemand garantieren, dass das Ziel erreicht wird, aber wir müssen darauf hinarbeiten", so van der Straeten. "Wenn man also kein klares Ziel hat, wird man niemals dorthin gelangen."

    Die geopolitischen Unsicherheiten könnten dazu beitragen, die Windenergie voranzutreiben, sagt van der Straeten weiter. "In einer instabilen geopolitischen Welt müssen wir unsere Basis absichern." Das bedeute, jederzeit Zugang zu verlässlicher und bezahlbarer Energie zu haben. "Aktuell ist Europa noch sehr energiearm und stark von Importen fossiler Brennstoffe abhängig, wie Gas, LNG und Öl. Um dies durch saubere Quellen und Strom zu ersetzen, können wir die Windenergie an Land und auf See nutzen."

    Deutschland an der Spitze

    Deutschland gilt derweil als Musterschüler beim Ausbau der Windkraft. Zuletzt wurden nirgendwo so viele neue Windräder errichtet wie hierzulande. Nachholbedarf sieht van der Straeten bei den sogenannten Contracts for Difference - einem Förderinstrument, das dabei helfen soll, Investitionen abzusichern und Planungssicherheit zu geben. "So wie die Genehmigungen beschleunigt wurden, sollte jetzt auch dieses Förderinstrument schnell umgesetzt werden", sagt die Belgierin./rdz/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 31,94 auf Lang & Schwarz (14. Januar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 101,11 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -28,85 %/+26,48 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Windkraftausbau in Europa hinter Erwartungen Europa hinkt seinen Zielen für die Windenergie weiter deutlich hinterher. Verbandsangaben zufolge wurden auf dem Kontinent an Land und auf See nach ersten Schätzungen im vergangenen Jahr Windräder mit einer Gesamtleistung von 17 bis 18 Gigawatt (GW) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     