    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weinkonsum in Deutschland erneut gesunken

    Für Sie zusammengefasst
    • Weinkonsum in Deutschland sinkt weiter, 21,5 Liter.
    • Durchschnittlich eine Flasche weniger pro Kopf konsumiert.
    • Gründe: verändertes Verhalten, Kosten, Demografie.
    Weinkonsum in Deutschland erneut gesunken
    Foto: Siarhei - 356130783

    BODENHEIM (dpa-AFX) - Der Weinkonsum in Deutschland geht weiter zurück. Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) mitteilte, haben die Verbraucher im vergangenen Wirtschaftsjahr im Durchschnitt eine Flasche Wein pro Kopf weniger getrunken als im Vorjahreszeitrum. 21,5 Liter Wein trank ein über 16-Jähriger demnach im Durchschnitt von August 2024 bis Ende Juli 2025. Im Wirtschaftsjahr 2023/24 waren es noch 22,2 Liter - und 2020/21 sogar noch 24,3 Liter.

    Basis der Zahlen ist laut DWI die Weinkonsumbilanz. Sie bilde neben den Einkäufen im Handel und bei den Erzeugern auch die außer Haus getrunkenen Mengen ab.

    Die Menschen trinken weniger Alkohol und werden älter

    "Diese Entwicklung ist auf das veränderte Konsumverhalten, höhere Lebenshaltungskosten sowie den demografischen Wandel in Deutschland zurückzuführen", sagte DOM-Geschäftsführerin Melanie Broyé-Engelkes.

    Sekt und Schaumwein wurde dagegen fast genauso viel getrunken wie im Vorjahr, allerdings insgesamt viel weniger. Der Konsum ging leicht zurück: um 0,1 auf 3,5 Liter pro Kopf bei den über 16-Jährigen./irs/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Weinkonsum in Deutschland erneut gesunken Der Weinkonsum in Deutschland geht weiter zurück. Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) mitteilte, haben die Verbraucher im vergangenen Wirtschaftsjahr im Durchschnitt eine Flasche Wein pro Kopf weniger getrunken als im Vorjahreszeitrum. 21,5 Liter …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     