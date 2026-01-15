    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Prominenter Transfer

    Telekom verpflichtet Wontorra für WM

    • Telekom verpflichtet Laura Wontorra als Moderatorin.
    • Wontorra moderiert WM 2026 mit Hummels in New York.
    • Experten-Team: Klopp, Müller und Hummels dabei.
    Telekom verpflichtet Wontorra für WM
    Foto: Deutsche Telekom

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Telekom hat für die Berichterstattung von der Fußball-WM den nächsten prominenten Transfer abgeschlossen und Laura Wontorra als Moderatorin verpflichtet. Das bestätigte Telekom-TV-Chef Arnim Butzen der Deutschen Presse-Agentur. "Wir freuen uns, dass sie mit Johannes B. Kerner unser Moderations-Team anführen wird", sagte der für MagentaTV zuständige Manager.

    Die 36 Jahre alte Wontorra ist eine der prominentesten Sport-Journalistinnen Deutschlands. Sie arbeitet sonst für DAZN als Moderatorin bei Spielen der Bundesliga und der Champions League sowie für RTL. "In New York wird sie mit unserem Experten Mats Hummels ein Duo bilden", sagte Butzen. "Laura wird in den Stadien und in unserem Hub in New York sein."

    Expertenriege mit Hummels, Klopp und Müller

    Er erklärte außerdem: "Wir werden viel in den Stadien sein bei den großen Spielen. Aber wir werden auch in New York ein eigenes Studio haben, Downtown, mit Blick auf die Skyline." Die Telekom zeigt über sein kostenpflichtiges TV-Angebot alle 104 Partien der WM 2026, davon 44 exklusiv. ARD und ZDF hatten im Oktober in einem komplexen Sublizenzierungs-Vertrag mit dem Unternehmen Rechte für 60 Spiele für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko erworben.

    Wontorra und Hummels gehören zum prominenten Personal, das die Telekom für die WM engagiert hat. Neben Hummels werden auch sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Thomas Müller sowie Ex-Trainer Jürgen Klopp als Experten für MagentaTV arbeiten.

    "Kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht"

    "Laura war schon 2024 in unserem Team", sagte Butzen mit Verweis auf die Europameisterschaft. "Das war sehr erfrischend, und wir freuen uns, dass wir die Partnerschaft mit ihr auch in 2026 haben. Laura ist eine tolle Moderatorin mit einer hohen Expertise, die das extrem gut macht." Bei dem Heim-Turnier war Wontorra auch für RTL im Einsatz.

    "Gemeinsam mit Johannes B. Kerner, Wolff Fuss, Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels die größte Fußball-WM aller Zeiten für die Zuschauer bei MagentaTV mitgestalten und präsentieren zu dürfen, ist für mich etwas sehr Besonderes und eine wirkliche Ehre", kommentierte die Journalistin ihr Telekom-Engagement.

    "Mit gleich zwei Weltmeistern im Team und weiteren absoluten Weltklasse-Persönlichkeiten ist dieses Aufgebot außergewöhnlich", sagte die Tochter des früheren TV-Journalisten Jörg Wontorra. "Ich freue mich sehr darauf, aus drei Ländern über dieses besondere Turnier gemeinsam mit ihnen zu berichten, und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht."/mrs/DP/zb

