    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schranken für anzügliche KI-Bilder bei Musk-Chatbot Grok

    Für Sie zusammengefasst
    • xAI führt neue Schranken für anzügliche KI-Bilder ein.
    • Geoblocking verhindert Erstellung in illegalen Regionen.
    • EU droht mit Maßnahmen, falls Änderungen unzureichend.
    Schranken für anzügliche KI-Bilder bei Musk-Chatbot Grok
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    AUSTIN (dpa-AFX) - Nach heftiger internationaler Kritik hat Elon Musks KI-Firma xAI neue Schranken für anzügliche KI-Bilder bei ihrem Chatbot Grok eingezogen. So seien "technologische Maßnahmen" eingeführt worden, die die Bearbeitung von Bildern realer Personen mit leichter Bekleidung wie Bikinis verhindern sollen, teilte die zu xAI gehörende Online-Plattform X mit. Diese Beschränkung gelte sowohl für kostenlose Accounts als auch für zahlende Nutzer.

    Auch werde in Regionen, wo dies illegal sei, per Geoblocking verhindert, dass mit Künstlicher Intelligenz Bilder realer Personen in Bikinis, Dessous oder ähnlicher Bekleidung erzeugt werden können. Grundsätzlich werden nur noch zahlende Kunden künftig Bilder mit Grok bei X erzeugen oder bearbeiten können, hieß es.

    Empörung über sexualisierte Bilder

    Grok ist Musks KI-Chatbot, der unter anderem mit dem Vorreiter ChatGPT der Entwicklerfirma OpenAI konkurrieren soll. Die Software ist an X gekoppelt, hat aber auch eine eigenständige App. Grok und X befinden sich beide unter dem Dach von xAI.

    In den vergangenen Tagen gerieten Musk und xAI in die Kritik, weil Nutzer mit Grok zum Beispiel Kleidung von Frauen durch Bikinis ersetzen konnten. Behörden leiteten Ermittlungen ein. Malaysia sperrte Grok und kündigte rechtliche Schritte gegen X ein. Wenige Stunden vor der X-Ankündigung startete auch Kalifornien eine Untersuchung.

    Musk: Keine Nacktbilder

    Besonders schwer wog in den vergangenen Tagen der Vorwurf, dass per Grok auch Bilder Minderjähriger sexualisiert worden seien. Musk schrieb am Donnerstag bei X, ihm seien keine Fälle bekannt, in denen Grok Nacktbilder Minderjähriger generiert habe. Bei der Kritik ging es allerdings eher um eine sexualisierte Darstellung in freizügiger Bekleidung - worauf Musk in seinem Beitrag nicht einging.

    Brüssel droht mit Durchgreifen

    Von der EU-Kommission hieß es bereits vor der neuen Ankündigung, man habe die zusätzlichen Maßnahmen zur Kenntnis genommen und werde sie analysieren. Sollten die Schritte nicht ausreichen, werde man nicht zögern, das volle Arsenal des Digitalgesetzes DSA (Digital Services Act) einzusetzen. Die Kommission hatte in den vergangenen Tagen verstärkt Druck auf X ausgeübt. Erst Anfang Dezember hatte sie gegen Musks Online-Plattform unter Verweis auf Transparenzmängel eine Strafe von 120 Millionen Euro verhängt./so/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schranken für anzügliche KI-Bilder bei Musk-Chatbot Grok Nach heftiger internationaler Kritik hat Elon Musks KI-Firma xAI neue Schranken für anzügliche KI-Bilder bei ihrem Chatbot Grok eingezogen. So seien "technologische Maßnahmen" eingeführt worden, die die Bearbeitung von Bildern realer Personen mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     