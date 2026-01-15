    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Indigo verkauft CO₂-Zertifikate über 2,85 Millionen Tonnen an Microsoft und stärkt die Bodengesundheit durch regenerative Landwirtschaft

    Indigo verkauft CO₂-Zertifikate über 2,85 Millionen Tonnen an Microsoft und stärkt die Bodengesundheit durch regenerative Landwirtschaft
    Foto: adobe.stock.com

    BOSTON, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Indigo Carbon PBC gibt heute eine der größten Vereinbarungen im Bereich Boden-Kohlenstoff bekannt. Im Rahmen einer 12-jährigen Partnerschaft wird Microsoft CO₂-Zertifikate über 2,85 Millionen Tonnen aus dem Indigo-Programm erwerben. Damit werden Tausende amerikanische Landwirte auf Millionen von US-Hektar bei der Umstellung auf regenerative Landwirtschaft unterstützt.

    Indigo Ag

    Die Vereinbarung ist die dritte Transaktion zwischen Indigo und Microsoft und baut auf früheren Käufen von 40.000 Tonnen im Jahr 2024 sowie 60.000 Tonnen im Jahr 2025 auf. Sie unterstreicht Microsofts Engagement, bis 2030 CO₂-negativ zu werden, sowie Indigos führende Rolle bei der Bereitstellung skalierbarer, hochwertiger CO₂-Entfernung aus landwirtschaftlichen Böden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    488,40€
    Basispreis
    2,65
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    430,40€
    Basispreis
    2,70
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Regenerative Landwirtschaft als Schlüssel zur Klimaneutralität

    Regenerative Landwirtschaftspraktiken werden von Regierungen und Klimaorganisationen als wirksames Instrument zur CO₂-Entfernung anerkannt. Sie haben das Potenzial, jährlich mehr als 3,5 Gigatonnen CO₂-Äquivalent zu binden*. Gleichzeitig verbessern sie die Bodengesundheit, steigern die Widerstandsfähigkeit und Erträge von Nutzpflanzen und fördern Investitionen in ländlichen Regionen. Angesichts zunehmender Wasserknappheit bieten Programme für regenerative Landwirtschaft zudem wichtige Zusatznutzen, darunter eine bessere Wasserinfiltration, geringerer Wasserverbrauch und stärkere Unterstützung für ländliche Gemeinden.

    „Der Kauf von Microsoft zeigt die transformative Kraft der regenerativen Landwirtschaft – für Wassereinzugsgebiete, landwirtschaftliche Gemeinschaften und globale Netto-Null-Ziele", sagt Meredith Reisfield, Senior Director Policy, Partnerships and Impact bei Indigo. „Indigo ist ein Wegbereiter des heutigen Boden-Kohlenstoffmarktes. Durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit Landwirten konnten wir bereits 64 Milliarden Gallonen Wasser einsparen und seit 2018 fast eine Million Tonnen CO₂-Zertifikate ausgeben."

    Finanzielle Anreize für Landwirte

    In einer Zeit, in der Landwirte zunehmendem wirtschaftlichen und ökologischen Druck ausgesetzt sind, bietet diese Vereinbarung wichtige finanzielle Anreize für die Einführung und Ausweitung regenerativer Praktiken. Sie stärkt die Widerstandsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe und eröffnet neue Einkommensquellen. Indigo arbeitet mit Landwirten auf acht Millionen Hektar zusammen und hat ihnen bisher insgesamt 40 Millionen US-Dollar über alle Indigo-Programme hinweg ausgezahlt – unabhängig von staatlichen Fördermitteln.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Indigo verkauft CO₂-Zertifikate über 2,85 Millionen Tonnen an Microsoft und stärkt die Bodengesundheit durch regenerative Landwirtschaft BOSTON, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ - Indigo Carbon PBC gibt heute eine der größten Vereinbarungen im Bereich Boden-Kohlenstoff bekannt. Im Rahmen einer 12-jährigen Partnerschaft wird Microsoft CO₂-Zertifikate über 2,85 Millionen Tonnen aus dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     