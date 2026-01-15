    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine bis 28. Januar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine bis 28. Januar 2026
    • Unternehmen berichten über Q4-Zahlen und Umsätze.
    • Konjunkturdaten: BIP, Verbraucherpreise, Zinsentscheidungen.
    • WEF in Davos: Globale Wirtschaftsfragen im Fokus.
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 28. Januar 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 28. Januar 2026

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz
    07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz
    07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen
    10:00 GBR: Next, Hauptversammlung
    12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen
    13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen
    18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung

    USA: First Horizon, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25
    02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25
    08:00 DEU: Großhandelspreise 12/25
    08:00 GBR: BIP 11/25
    08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25
    08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    09:55 DEU: BIP 2025 (10.00 Pk)
    10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25
    11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25
    11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25
    12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25
    14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 LUX: EuGH urteilt zur Erstattung von Provision bei Flugstreichung

    10:00 DEU: Game-Verband und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) stellen Studie zur deutschen Computerspiele-Branche vor

    10:30 DEU: Beginn der regionalen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie Hessen

    11:00 DEU: Online-Pk zu Status des Windenergieausbaus an Land - Gesamtjahr 2025. Gemeinsame Pk von der Fachagentur Wind und Solar, dem Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 16. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025 07:00 NOR: Aker BP ASA. Q4-Umsatz
    12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen
    13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    15:15 USA: Industrieproduktion 12/25
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: 90. Internationale Grüne Woche, Berlin (bis 25.1.26)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 19. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Douglas, Trading Statement
    09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen 22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25
    03:00 CHN: BIP Q4/25
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25
    03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25
    03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25
    05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig)
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Pressefrühstück Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zur bundespolitischen Bedeutung der deutschen Seehäfen, Berlin

    11:00 DEU: Economic Dialogue u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Roland Lescure

    BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

    CHE: Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

    HINWEIS
    USA: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 20. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz
    10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der Jahreszahlen, Frankfurt 12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen
    12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen
    15:00 USA: 3M, Q4-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
    22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen
    22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
    08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25
    08:30 CHE: Importpreise 12/25
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 21. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz
    07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz
    12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen
    12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen
    16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen
    17:45 FRA: Atos, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/25
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/25
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/25 (vorläufig) 16:00 USA: Frühindikator 12/25
    16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Associated British Foods (ABF), Trading Update 08:00 SWE: Investor, Jahreszahlen
    12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen
    17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung
    22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen
    22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen
    22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 POL: Industrieproduktion 12/25
    10:00 POL: Erzeugerpreise 12/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab)
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M.

    CHE/USA: US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird wirksam, Genf/Washington

    CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: BoJ, Zinsentscheid
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
    00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim

    CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen
    22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen

    USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig)
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 12/25
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/25
    10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/26
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten, Hamburg

    10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Frankfurt/M.

    14:00 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25
    08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz
    08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen
    09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen
    12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen
    12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen
    12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen
    12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen
    12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen
    13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Visa, Hauptversammlung
    13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen
    13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen
    17:30 USA: Visa, Hauptversammlung
    22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen
    USA: Paccar, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
    02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26
    09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin +9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche + 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur

    11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg

    11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven

    15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)

    ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen
    07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen
    07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen
    07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen
    07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen
    10:30 GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung
    12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen
    12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen
    13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen
    22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen
    22:00 USA: Lam Research, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Microsoft, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Birkenstock, Capital Markets Day
    USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen
    USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: DIW-Konjunkturbarometer
    08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/26
    10:00 ITA: Economic Sentiment 1/26
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/26
    12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/25
    16:00 USA: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig)
    20:00 USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Dritte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

    DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Energiegipfel, Berlin
    14.30 Uhr Rede Bundesumweltminister Carsten Schneider

    10:00 DEU: Pk Finanzaufsicht Bafin: «Risiken im Fokus 2026», Frankfurt/M.

    12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Frage, ob eine gewinnbringende Untervermietung einer Wohnung zulässig ist, Karlsruhe

    15:00 DEU: Lufthansa-Tochter Discover stellt neue Kabinenausstattung (ab 2027) für die Langstrecken-Flugzeuge vor - hybrid mit CEO Ulrich Lindner, Frankfurt
    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
