    Starker Auftragseingang Q4 2025: KI-Boom und Chinas Nachfrage dominieren

    Starke Auftragseingänge, gemischte Umsatzentwicklung und ein KI-getriebener Technologiewechsel prägen das Geschäftsjahr 2025 der VAT und eröffnen weiteres Wachstumspotenzial.

    • Vorläufige Auftragseingänge im vierten Quartal 2025 betrugen rund CHF 305 Mio., was einem Anstieg von 28% gegenüber dem Vorquartal und 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Der Umsatz im vierten Quartal 2025 lag bei rund CHF 257 Mio., was über der Prognose von CHF 225–245 Mio. liegt, jedoch einen Rückgang von 9% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Die Nachfrage nach Produkten der VAT wurde durch den Technologiewechsel und die steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen, insbesondere für Logic- und Memory-Chips, angekurbelt.
    • Für 2025 werden die Investitionen in KI-Rechenzentren auf über USD 400 Mrd. geschätzt, was die Nachfrage nach relevanten Vakuumanwendungen weiter steigern könnte.
    • Im Gesamtjahr 2025 beliefen sich die vorläufigen Auftragseingänge auf rund CHF 1’033 Mio., während der Nettoumsatz um 14% auf rund CHF 1’073 Mio. stieg.
    • Die EBITDA-Marge für 2025 wird auf rund 30% geschätzt, während der vorläufige Free Cashflow über CHF 225 Mio. liegen soll, was einen Anstieg von 23% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VAT Group ist am 03.03.2026.


    VAT Group

    ISIN:CH0311864901WKN:A2AGGY





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
