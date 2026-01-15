Starker Auftragseingang Q4 2025: KI-Boom und Chinas Nachfrage dominieren
Starke Auftragseingänge, gemischte Umsatzentwicklung und ein KI-getriebener Technologiewechsel prägen das Geschäftsjahr 2025 der VAT und eröffnen weiteres Wachstumspotenzial.
- Vorläufige Auftragseingänge im vierten Quartal 2025 betrugen rund CHF 305 Mio., was einem Anstieg von 28% gegenüber dem Vorquartal und 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Umsatz im vierten Quartal 2025 lag bei rund CHF 257 Mio., was über der Prognose von CHF 225–245 Mio. liegt, jedoch einen Rückgang von 9% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Die Nachfrage nach Produkten der VAT wurde durch den Technologiewechsel und die steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen, insbesondere für Logic- und Memory-Chips, angekurbelt.
- Für 2025 werden die Investitionen in KI-Rechenzentren auf über USD 400 Mrd. geschätzt, was die Nachfrage nach relevanten Vakuumanwendungen weiter steigern könnte.
- Im Gesamtjahr 2025 beliefen sich die vorläufigen Auftragseingänge auf rund CHF 1’033 Mio., während der Nettoumsatz um 14% auf rund CHF 1’073 Mio. stieg.
- Die EBITDA-Marge für 2025 wird auf rund 30% geschätzt, während der vorläufige Free Cashflow über CHF 225 Mio. liegen soll, was einen Anstieg von 23% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VAT Group ist am 03.03.2026.
