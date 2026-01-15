    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bundeslandwirtschaftsminister wirbt für Schulgärten

    Für Sie zusammengefasst
    • Schulgärten fördern Verständnis für Lebensmittel.
    • Kinder lernen gesunde Ernährung spielerisch kennen.
    • Gemeinschaftsverpflegung unterstützt ausgewogene Ernährung.
    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer sieht Schulgärten als einen guten Ansatzpunkt für ein besseres Verständnis für Lebensmittel. "Dort können Kinder spielerisch an gesunde Ernährung herangeführt werden", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur vor der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. "Gleichzeitig lernen sie Wertschätzung für landwirtschaftliche Produkte und die Arbeit derjenigen, die sie herstellen - etwa bei Obst und Gemüse, das im Schulgarten angebaut wird."

    Im Blick stehen auch Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung. "Etwa 16 Millionen Menschen gehen täglich in Mensen oder Kantinen essen", sagte Rainer. "Darin steckt ein großes Potenzial, um eine ausgewogene Ernährung im Alltag zu unterstützen." Das Ministerium fördere eine ausgewogene und möglichst regional verankerte Gemeinschaftsverpflegung mit Modellprojekten.

    "Ich freue mich immer, wenn Kindergärten oder Schulen vor Ort bei Erzeugern aus der Region einkaufen", sagte der Minister. "Und wenn sie saisonal und auch Bio einkaufen, finde ich das noch besser." Generell stünden Kinder, Jugendliche und auch Senioren als Zielgruppe besonders im Blick./sam/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
