Achtung am EMA 200!

Ein Haupttreiber für den jüngsten Preisanstieg sind politische Konflikte und Unsicherheiten in wichtigen Förderregionen wie dem Iran und Venezuela. Weite Teile des Irans erleben starke Proteste. Investoren fürchten Unterbrechungen der iranischen Ölproduktion oder eine Eskalation der Lage, z. B. durch außenpolitische Interventionen. Diese Unsicherheit erhöht den Preis, weil weniger Angebot erwartet wird. Ein weiterer akuter Grund sind neue US-Zölle auf Handelspartner des Irans. Solche Zölle können Handel und Lieferketten stören, was die globale Versorgungslage verschärft und den Ölpreis nach oben treibt. Nachrichten über mögliche Lieferunterbrechungen, politische Unruhen oder Handelshemmnisse können kurzfristig Spekulation und Käufe von Öl-Futures verstärken – was die Preise entsprechend hebt, selbst wenn die tatsächliche physische Versorgung nicht knapper geworden ist.

Die erfolgreiche Bodenbildungsmaßnahme um 56,00 US-Dollar beim WTI-Future hat nach einem erfolgreichen Ausbruch über den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) zu einem kurzfristigen Kaufsignal bis zum EMA 200 (rote Linie) bei 62,63 US-Dollar geführt. In diesem Bereich sollten Investoren eine kurzzeitige Konsolidierung zurück auf 59,77 US-Dollar einplanen, später könnte ein Angriff auf jenen Durchschnitt erfolgen und bei einem erfolgreichen Durchbruch Kurspotenzial in den Bereich zwischen 64,15 und 65,65 US-Dollar entfalten. Auf der Unterseite würde erst ein Kursrutsch unter 57,70 US-Dollar ein bärisches Szenario heraufbeschwören, in der Folge könnten sogar Abschläge zurück auf die Jahrestiefs aus Ende 2025 bei 54,98 US-Dollar aufkommen.

WTI-Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Obwohl WTI derzeit per se nicht überkauft ist, würde es sich nach aktueller technischer Auswertung lohnen, einen Abschlag auf 59,77 US-Dollar abzuwarten. Der Zielhorizont besteht aus dem Bereich 64,15 und 65,65 US-Dollar. Hierzu könnte dann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DU634R zum Einsatz kommen und würde vom gegenwärtigen Niveau eine Renditechance von 70 Prozent bieten. Ziel des Scheins läge rechnerisch dann bei 7,10 Euro. Eine Eskalation würde dieses Szenario entsprechend beschleunigen. Eine Verlustbegrenzung richtete sich nach den zu erwarteten Korrekturtiefs.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU634R Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,15 – 4,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 57,332 US-Dollar Basiswert: WTI-Öl-Future KO-Schwelle: 57,332 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 62,21 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,10 Euro Hebel: 12,81 Kurschance: + 70 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

