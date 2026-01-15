    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Chipriese

    2097 Aufrufe 2097 0 Kommentare 0 Kommentare

    TSMC auf Rekordjagd: Gewinne explodieren brutal! Und die Aktie?

    Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hat am Donnerstag einen Anstieg des Gewinns im vierten Quartal um 35 Prozent gemeldet und damit die Erwartungen übertroffen.

    Für Sie zusammengefasst
    • TSMC meldet 35% Gewinnanstieg im Q4 2023.
    • Umsatz übertrifft Erwartungen mit 1,046 Billionen TWD.
    • KI-Chips treiben Nachfrage, starke Zukunftsprognosen.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Chipriese - TSMC auf Rekordjagd: Gewinne explodieren brutal! Und die Aktie?
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der Umsatz lag bei 1,046 Billionen neuen Taiwan-Dollar (umgerechnet 33,73 Milliarden US-Dollar) und damit über den von LSEG SmartEstimates erwarteten 1,034 Billionen neuen Taiwan-Dollar. Auch auf der Ergebnisseite fiel die Überraschung deutlich aus: Der Nettogewinn erreichte 505,74 Milliarden neue Taiwan-Dollar, während Analysten im Durchschnitt lediglich mit 478,37 Milliarden gerechnet hatten.

    Was treibt diesen Erfolg an?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    195,77€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    169,24€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 12,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Geheimnis hinter diesem dramatischen Anstieg? Es ist die explodierende Nachfrage nach KI-Chips, die nicht nur Nvidia und AMD zu Höchstleistungen verhelfen, sondern auch TSMC an die Spitze katapultieren. Über 70 Prozent des Umsatzes stammen aus der Produktion der fortschrittlichsten Prozessoren, die Unternehmen für ihre KI- und 5G-Anwendungen benötigen. Der Trend geht eindeutig in Richtung kleinerer und leistungsstärkerer Chips – eine Entwicklung, die TSMC perfekt beherrscht.

    Doch das war noch nicht alles. Die KI-Revolution hat auch die Kapazitäten für 2-Nanometer-Chips in den Fokus gerückt. Analysten prognostizieren für das Jahr 2026 eine weiter steigende Nachfrage, die TSMC noch stärker machen könnte. Einzig die Nachfrage im Bereich der Verbraucherelektronik könnte durch die anhaltende Speicherknappheit gedämpft werden. Für den Halbleitriesen ist das jedoch kaum ein Hindernis.

    Wie wirkt sich das auf Anleger aus?

    Für Anleger bietet TSMC eine glänzende Aussicht. Das Unternehmen hat nicht nur seine Profitabilität maximiert, sondern auch eine klare Zukunftsstrategie entwickelt. Der Boom bei den KI-Chips könnte nicht nur in den nächsten Quartalen, sondern auch langfristig für satte Gewinne sorgen. Besonders spannend für Dividendenjäger ist, dass sich TSMC als starker Akteur auf dem Markt etabliert hat und solide Renditen bietet, von denen kontinuierlich steigende Umsätze profitieren.

    Die TSMC-Aktie legte bei Tradegate im frühen Handel am Donnerstag um mehr als drei Prozent auf 289,50 Euro zu (Stand: 07:50 Uhr).

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chipriese TSMC auf Rekordjagd: Gewinne explodieren brutal! Und die Aktie? Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hat am Donnerstag einen Anstieg des Gewinns im vierten Quartal um 35 Prozent gemeldet und damit die Erwartungen übertroffen.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     