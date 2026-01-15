TSMC auf Rekordjagd: Gewinne explodieren brutal! Und die Aktie?

Der Umsatz lag bei 1,046 Billionen neuen Taiwan-Dollar (umgerechnet 33,73 Milliarden US-Dollar) und damit über den von LSEG SmartEstimates erwarteten 1,034 Billionen neuen Taiwan-Dollar. Auch auf der Ergebnisseite fiel die Überraschung deutlich aus: Der Nettogewinn erreichte 505,74 Milliarden neue Taiwan-Dollar, während Analysten im Durchschnitt lediglich mit 478,37 Milliarden gerechnet hatten.

Das Geheimnis hinter diesem dramatischen Anstieg? Es ist die explodierende Nachfrage nach KI-Chips, die nicht nur Nvidia und AMD zu Höchstleistungen verhelfen, sondern auch TSMC an die Spitze katapultieren. Über 70 Prozent des Umsatzes stammen aus der Produktion der fortschrittlichsten Prozessoren, die Unternehmen für ihre KI- und 5G-Anwendungen benötigen. Der Trend geht eindeutig in Richtung kleinerer und leistungsstärkerer Chips – eine Entwicklung, die TSMC perfekt beherrscht.

Doch das war noch nicht alles. Die KI-Revolution hat auch die Kapazitäten für 2-Nanometer-Chips in den Fokus gerückt. Analysten prognostizieren für das Jahr 2026 eine weiter steigende Nachfrage, die TSMC noch stärker machen könnte. Einzig die Nachfrage im Bereich der Verbraucherelektronik könnte durch die anhaltende Speicherknappheit gedämpft werden. Für den Halbleitriesen ist das jedoch kaum ein Hindernis.

Wie wirkt sich das auf Anleger aus?

Für Anleger bietet TSMC eine glänzende Aussicht. Das Unternehmen hat nicht nur seine Profitabilität maximiert, sondern auch eine klare Zukunftsstrategie entwickelt. Der Boom bei den KI-Chips könnte nicht nur in den nächsten Quartalen, sondern auch langfristig für satte Gewinne sorgen. Besonders spannend für Dividendenjäger ist, dass sich TSMC als starker Akteur auf dem Markt etabliert hat und solide Renditen bietet, von denen kontinuierlich steigende Umsätze profitieren.

Die TSMC-Aktie legte bei Tradegate im frühen Handel am Donnerstag um mehr als drei Prozent auf 289,50 Euro zu (Stand: 07:50 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



