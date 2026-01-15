    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck
    TetraScience ernennt Matt Studney zum Chief Customer Officer und signalisiert damit einen Wandel in der Branche hin zu plattformbasierter wissenschaftlicher KI

    Foto: Panumas Nikhomkhai - Pexel

    24-jähriger Merck-Veteran und ehemaliger SVP of R&D IT wechselt zu TetraScience, um die Industrialisierung wissenschaftlicher Daten und KI in der Biopharma-Branche voranzutreiben

    BOSTON, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- TetraScience, das Unternehmen für wissenschaftliche Daten und KI, gab heute die Ernennung von Matt Studney zum Chief Customer Officer bekannt. Studney ist eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Entwicklung sowie Technologie mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung an der Schnittstelle von Wissenschaft, Daten und Ingenieurwesen.

    TetraScience logo

    Zuletzt war Studney als Senior Vice President of R&D IT and Key Partnerships bei Merck tätig, wo er die groß angelegte Modernisierung von wissenschaftlichen, Labor- und Entwicklungsplattformen leitete und dazu beitrug, die Daten-, Cloud- und KI-Kapazitäten über das gesamte F&E-Kontinuum hinweg zu skalieren. Seine Arbeit ermöglichte schnellere wissenschaftliche Entscheidungen, verbesserte Reproduzierbarkeit und widerstandsfähigere digitale Grundlagen für über 18.000 Wissenschaftler und Forscher weltweit.

    Studneys Entscheidung, zu TetraScience zu wechseln, spiegelt einen umfassenderen Wendepunkt in der Biopharma-Branche wider. Da die wissenschaftliche Komplexität zunimmt und KI zu einem zentralen Wettbewerbsvorteil wird, ersetzen plattformbasierte Ansätze für wissenschaftliche Daten und KI zunehmend maßgeschneiderte, projektbezogene Lösungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Fertigung.

    „Matt hat die Grenzen handwerklicher Ansätze für wissenschaftliche Daten und KI aus erster Hand erlebt", sagte Patrick Grady, Mitbegründer und CEO von TetraScience. „Sein Wechsel zu TetraScience signalisiert, dass sich der Schwerpunkt verlagert – weg von maßgeschneiderten internen Bemühungen hin zu gemeinsamen Plattformen, die speziell dafür entwickelt wurden, wissenschaftliche Intelligenz dauerhaft, kumulativ und skalierbar zu machen."

    „Matt ist ein operativer Leiter von Weltklasse mit beispielloser Glaubwürdigkeit und Beziehungen innerhalb der Pharmaindustrie. Seine Ernennung ist eine sichere und vertrauenswürdige Wahl für Pharmaunternehmen, die mit TetraScience bei ihrer Transformation im Bereich wissenschaftliche Daten und KI zusammenarbeiten möchten", fügte Grady hinzu.

    Bei Merck konzipierte, etablierte und leitete Studney strategische Partnerschaften mit AWS, Accenture, Veeva, NVIDIA, BCG X und QuantumBlack und überwachte gleichzeitig die Modernisierung der Labor-, klinischen und Fertigungstechnologien. Seine Initiativen trugen dazu bei, die Forschungszyklen um 33 % zu verkürzen, die Einreichung von Zulassungsanträgen um bis zu vier Wochen zu beschleunigen und innerhalb der ersten sechs Monate eines mehrjährigen Optimierungsprogramms Einsparungen in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar zu erzielen.

