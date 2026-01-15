    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeberit AktievorwärtsNachrichten zu Geberit
    Geberit: Umsatzwachstum deutlich über Marktentwicklung

    Trotz herausforderndem Marktumfeld verzeichnete die Geberit Gruppe 2025 ein deutliches Umsatzplus und bestätigt damit ihre starke Position im internationalen Sanitärgeschäft.

    Geberit: Umsatzwachstum deutlich über Marktentwicklung
    • Die Geberit Gruppe erzielte im Jahr 2025 ein starkes Umsatzwachstum in einem anspruchsvollen Umfeld.
    • Die währungsbereinigte Nettoumsatzzunahme betrug 4,8%, deutlich über der Marktentwicklung.
    • In Schweizer Franken stieg der Nettoumsatz um 2,5% auf CHF 3'163 Mio.
    • Für das Jahr 2025 wird eine EBITDA-Marge leicht unter 29,5% erwartet.
    • Der Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2025 werden am 12. März 2026 veröffentlicht.
    • Weitere Informationen sind auf der Website von Geberit verfügbar.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Geberit ist am 12.03.2026.

    Der Kurs von Geberit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 682,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im Plus.
    18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 682,90EUR das entspricht einem Plus von +0,03 % seit der Veröffentlichung.


    Geberit

    +0,10 %
    +0,56 %
    +3,24 %
    +4,36 %
    +29,79 %
    +37,74 %
    +30,54 %
    +126,68 %
    +1.404,08 %
    ISIN:CH0030170408WKN:A0MQWG





    1 im Artikel enthaltener Wert
