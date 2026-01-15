Geberit: Umsatzwachstum deutlich über Marktentwicklung
Trotz herausforderndem Marktumfeld verzeichnete die Geberit Gruppe 2025 ein deutliches Umsatzplus und bestätigt damit ihre starke Position im internationalen Sanitärgeschäft.
- Die Geberit Gruppe erzielte im Jahr 2025 ein starkes Umsatzwachstum in einem anspruchsvollen Umfeld.
- Die währungsbereinigte Nettoumsatzzunahme betrug 4,8%, deutlich über der Marktentwicklung.
- In Schweizer Franken stieg der Nettoumsatz um 2,5% auf CHF 3'163 Mio.
- Für das Jahr 2025 wird eine EBITDA-Marge leicht unter 29,5% erwartet.
- Der Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2025 werden am 12. März 2026 veröffentlicht.
- Weitere Informationen sind auf der Website von Geberit verfügbar.
