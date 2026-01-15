2026 Taiwan Foxconn Ladies Golf Tournament kehrt mit neuem Branding, Rekordpreisgeld von 2 Millionen US-Dollar und Japan-Tour zurück

Das Turnier, das in den letzten zwei Jahren unter dem Namen „Foxconn TLPGA Players Championship" bekannt war, wird nun neu aufgelegt. Der Titelsponsor Hon Hai Technology Group (Foxconn), der weltweit größte Elektronikhersteller und führende Anbieter von Technologielösungen, kehrt zurück, und als Sonder-Sponsor tritt erstmals das japanische Technologieunternehmen SoftBank Corp. auf.

TAIPEI, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die LPGA of Taiwan (TLPGA) und die Japan Ladies Professional Golfers' Association freuen sich, das „2026 Taiwan Foxconn Ladies Golf Tournament" auf der offiziellen Tour der JLPGA für dieses Jahr bekannt zu geben. Damit kommt die lukrativste Frauengolf-Tour Asiens zum ersten Mal seit fast einem halben Jahrhundert nach Taiwan, und eine Elite-Auswahl an Athletinnen wird um ein Preisgeld von 2 Millionen US-Dollar kämpfen.

Die JLPGA, die Spitzen-Golferinnen wie Hisako Higuchi und Ai Miyazato hervorgebracht hat, war ein idealer Ort für Taiwans eigene Golflegende Ai-yu Tu, die einst 71 Meisterschaften gewann und sieben Mal den Geld-Titel der JLPGA Tour holte. Sie erzielte in ihrer Karriere über 110 Siege und wurde in die japanische Golf-Ruhmeshalle aufgenommen. Frau Tu ist Sonderberaterin für das Taiwan Foxconn Ladies Golf Tournament 2026.

Die Vorsitzende der TLPGA, Huang Pi-hsun, erklärte: „Die herausragenden Leistungen von Frau Tu auf der JLPGA Tour sind für Taiwan ein Grund zum Stolz. Ich bin dankbar für die Unterstützung von Foxconn, die es ermöglicht hat, dass diese Traumtour nach 48 Jahren nach Taiwan zurückkehrt und jungen Spielerinnen eine Bühne bietet, auf der sie sich mit der Welt messen können."

Takako Matsuo, Vizepräsidentin der LPGA, erklärte: „In den letzten zwei Jahren haben wir beobachtet, wie die TLPGA und Foxconn das Spiel erfolgreich auf ein Elite-Niveau gebracht haben. Als eines der wichtigsten Turniere Asiens in diesem Jahr freuen wir uns sehr darauf, im März japanische Spielerinnen nach Taiwan zu einem hochkarätigen Wettbewerb einzuladen."

Das Gesamtpreisgeld ist das zweithöchste in der JLPGA Tour für 2026 und ein weiterer Rekord für das von Foxconn gesponserte Turnier seit seiner Gründung im Jahr 2024. Ursprünglich als Spieler-Meisterschaft gegründet, zeichnet sich der Wettbewerb durch seine außergewöhnlichen Ranglistenpunkte, das beträchtliche Preisgeld und die herausragende Sportlichkeit aus.

Das 2026 Taiwan Foxconn Ladies Golf Tournament findet vom 12. bis 15. März im Orient Golf & Country Club in Taoyuan statt. Verfolgen Sie das Geschehen und bleiben Sie über die offizielle Facebook-Seite des Turniers und den offiziellen Instagram-Account von Foxconn auf dem Laufenden.

