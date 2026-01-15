    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    JEFFERIES stuft Schott Pharma auf 'Hold'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 24,70 auf 15,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 werde ein Übergangsjahr für die Mainzer, geprägt vom Segment DCS für Lösungen zur Arzneimittelaufbewahrung und -abgabe (Drug Containment Solutions), schrieb James Vane-Tempest am Mittwochabend. Hier blieben vorwiegend hochwertige Produkte - dazu gehören beispielsweise Spezialfläschchen für innovative Biologika - der Wachstumstreiber. Vane-Tempest schröpfte aber seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 um bis zu 21 Prozent. Hinsichtlich der mittelfristigen Ziele dürfte Schott vor allem gen Ende Fahrt aufnehmen./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 15,12EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Vane-Tempest
    Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 15,50
    Kursziel alt: 24,70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
