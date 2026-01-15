JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2300 auf 2000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern verfüge über ein beneidenswertes Portfolio, schrieb Edward Mundy am Mittwochabend. Er müsse seinem robusten Aktionsplan allerdings nun Taten folgen lassen. Mundy kappte seine Ergebnis- und Dividendenschätzungen. Auf aktuellem Niveau würden geringere Gewinnerwartungen allerdings bereits teilweise eingepreist./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 19,55EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 23
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
