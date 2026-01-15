Siebter Tag ohne Internet

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Das Internet im Iran ist wegen der landesweiten Massenproteste den siebten Tag in Folge blockiert. Die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks berichtete auf der Plattform X, dass die Internetsperre inzwischen länger als 156 Stunden andauere.

Gleichzeitig führe das Informationsvakuum zu einer Verstärkung von regimefreundlichen Accounts und KI-Fälschungen, hieß es von Netblocks.