Richemont wächst im Weihnachtsquartal klar über Markterwartungen

Das Schmuckgeschäft mit der Vorzeigemarke Cartier zeigte sich weiterhin stark (+14 Prozent zu konstanten Währungen), während das Uhrengeschäft mit Marken wie IWC ebenfalls anzog (+7 Prozent).

Gewinnzahlen publiziert Richemont zum dritten Quartal nicht. Einen konkreten Ausblick für das Gesamtjahr 2025/26 gab der Luxusgüterkonzern wie üblich ebenfalls nicht./ys/mk/AWP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 188,5 auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +3,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,43 %.

Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 101,33 Mrd..

CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 189,90CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 200,00CHF was eine Bandbreite von -20,42 %/+6,10 % bedeutet.