    Richemont wächst im Weihnachtsquartal klar über Markterwartungen

    • Richemont steigert Umsatz im Weihnachtsquartal um 4%.
    • Markterwartungen klar übertroffen, Wachstum bei 11%.
    • Schmuckgeschäft mit Cartier wächst um 14%, Uhren um 7%.
    GENF (dpa-AFX) - Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat den Umsatz im wichtigen Weihnachtsquartal deutlich gesteigert. Die Markterwartungen wurden dabei klar übertroffen. Im dritten Quartal 2025/26 (per Ende Dezember) stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, wie Richemont am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen legten die Verkäufe sogar um 11 Prozent zu.

    Das sind mehr als im Rekord-Vorjahresquartal, als die Genfer plus 10 Prozent schafften. Analysten hatten beim organischen Wachstum im Durchschnitt lediglich einen Anstieg von 8,3 Prozent erwartet.

    Das Schmuckgeschäft mit der Vorzeigemarke Cartier zeigte sich weiterhin stark (+14 Prozent zu konstanten Währungen), während das Uhrengeschäft mit Marken wie IWC ebenfalls anzog (+7 Prozent).

    Gewinnzahlen publiziert Richemont zum dritten Quartal nicht. Einen konkreten Ausblick für das Gesamtjahr 2025/26 gab der Luxusgüterkonzern wie üblich ebenfalls nicht./ys/mk/AWP/stk

    CIE Financiere Richemont

    +0,12 %
    +3,73 %
    +5,43 %
    +11,21 %
    +26,51 %
    +36,77 %
    +145,79 %
    +226,53 %
    +782,90 %
    ISIN:CH0210483332WKN:A1W5CV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 188,5 auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +3,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 101,33 Mrd..

    CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 189,90CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 200,00CHF was eine Bandbreite von -20,42 %/+6,10 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
