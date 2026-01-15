Ölimporte Chinas aus Venezuela: Dramatischer Rückgang ab Februar 2024!

Kpler schätzt, dass zusätzlich 2,6 Millionen Barrel Heizöl die Blockade passiert haben. Die für China vorgesehenen 5 Millionen Barrel Heizöl und Rohöl entsprechen etwa 166.000 Barrel pro Tag, was einen drastischen Rückgang im Vergleich zu den durchschnittlichen 642.000 Barrel pro Tag im Jahr 2025 darstellt. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Venezuela im Vorjahr insgesamt 847.000 Barrel pro Tag exportierte.

Analysten prognostizieren einen Rückgang der Ölimporte Chinas aus Venezuela ab Februar 2024, bedingt durch eine US-Blockade, die den Transport von venezolanischem Öl einschränkt. Diese Entwicklung folgt auf die Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump, der im Dezember 2023 Sanktionen gegen Schiffe verhängte, die venezolanisches Öl transportieren. Die Anzahl der Öltanker, die Venezuela in Richtung China verlassen, ist seitdem signifikant gesunken. Laut dem Rohölanalysten Richard Ro von Kpler wurden seit Beginn der Blockade 2,9 Millionen Barrel Rohöl nach Asien verschifft, wobei die Ladung hauptsächlich aus Merey-Rohöl und anderen venezolanischen Sorten bestand.

Trotz der Blockade hat China Ende 2023 venezolanisches Öl eingekauft, während sich noch Millionen Barrel im Transit befinden. Dies lässt darauf schließen, dass die chinesischen Raffinerien momentan nicht unter Druck stehen, alternative Bezugsquellen zu finden. Kpler schätzt, dass rund 43 Millionen Barrel venezolanisches Öl nach China transportiert werden, während Vortexa von 52 Millionen Barrel ausgeht. Im November 2023 erhielt China eine Rekordmenge von 660.000 Barrel venezolanischen Rohöls pro Tag, die im Dezember jedoch auf etwa 450.000 Barrel pro Tag zurückging, da die Lager voll waren.

Parallel dazu haben die Ölpreise aufgrund geopolitischer Spannungen, insbesondere im Iran, einen Anstieg erfahren. Die angespannte Lage im Iran, wo Massenproteste brutal niedergeschlagen werden, hat die Märkte verunsichert. Trump kündigte zudem neue Zölle auf Importe aus Ländern an, die Geschäfte mit dem Iran machen, was die Ölpreise weiter in die Höhe treibt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 66,00 US-Dollar, was den höchsten Stand seit drei Monaten darstellt. Analysten betonen, dass die zukünftige Preisentwicklung stark von der Umsetzung der Zollmaßnahmen und der Stabilität der Ölversorgung abhängt.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 64,61USD auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.