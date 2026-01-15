    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölimporte Chinas aus Venezuela: Dramatischer Rückgang ab Februar 2024!

    Ölimporte Chinas aus Venezuela: Dramatischer Rückgang ab Februar 2024!
    Foto:

    Analysten prognostizieren einen Rückgang der Ölimporte Chinas aus Venezuela ab Februar 2024, bedingt durch eine US-Blockade, die den Transport von venezolanischem Öl einschränkt. Diese Entwicklung folgt auf die Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump, der im Dezember 2023 Sanktionen gegen Schiffe verhängte, die venezolanisches Öl transportieren. Die Anzahl der Öltanker, die Venezuela in Richtung China verlassen, ist seitdem signifikant gesunken. Laut dem Rohölanalysten Richard Ro von Kpler wurden seit Beginn der Blockade 2,9 Millionen Barrel Rohöl nach Asien verschifft, wobei die Ladung hauptsächlich aus Merey-Rohöl und anderen venezolanischen Sorten bestand.

    Kpler schätzt, dass zusätzlich 2,6 Millionen Barrel Heizöl die Blockade passiert haben. Die für China vorgesehenen 5 Millionen Barrel Heizöl und Rohöl entsprechen etwa 166.000 Barrel pro Tag, was einen drastischen Rückgang im Vergleich zu den durchschnittlichen 642.000 Barrel pro Tag im Jahr 2025 darstellt. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Venezuela im Vorjahr insgesamt 847.000 Barrel pro Tag exportierte.

    Trotz der Blockade hat China Ende 2023 venezolanisches Öl eingekauft, während sich noch Millionen Barrel im Transit befinden. Dies lässt darauf schließen, dass die chinesischen Raffinerien momentan nicht unter Druck stehen, alternative Bezugsquellen zu finden. Kpler schätzt, dass rund 43 Millionen Barrel venezolanisches Öl nach China transportiert werden, während Vortexa von 52 Millionen Barrel ausgeht. Im November 2023 erhielt China eine Rekordmenge von 660.000 Barrel venezolanischen Rohöls pro Tag, die im Dezember jedoch auf etwa 450.000 Barrel pro Tag zurückging, da die Lager voll waren.

    Parallel dazu haben die Ölpreise aufgrund geopolitischer Spannungen, insbesondere im Iran, einen Anstieg erfahren. Die angespannte Lage im Iran, wo Massenproteste brutal niedergeschlagen werden, hat die Märkte verunsichert. Trump kündigte zudem neue Zölle auf Importe aus Ländern an, die Geschäfte mit dem Iran machen, was die Ölpreise weiter in die Höhe treibt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 66,00 US-Dollar, was den höchsten Stand seit drei Monaten darstellt. Analysten betonen, dass die zukünftige Preisentwicklung stark von der Umsetzung der Zollmaßnahmen und der Stabilität der Ölversorgung abhängt.



    Öl (Brent)

    -1,50 %
    +8,81 %
    +6,79 %
    +5,41 %
    -18,30 %
    -22,49 %
    +19,45 %
    +108,86 %
    +1,11 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 64,61USD auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölimporte Chinas aus Venezuela: Dramatischer Rückgang ab Februar 2024! Analysten prognostizieren einen Rückgang der Ölimporte Chinas aus Venezuela ab Februar 2024, bedingt durch eine US-Blockade, die den Transport von venezolanischem Öl einschränkt. Diese Entwicklung folgt auf die Maßnahmen von US-Präsident Donald …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     