Bayer: Auf Wachstumskurs bis 2030 – Neue Medikamente und Chancen!

Bayer setzt große Hoffnungen auf neue Medikamente, darunter das Prostatakrebsmittel Nubeqa, das Nierenpräparat Kerendia, das Herzmittel Beyonttra und Lynkuet für Wechseljahresbeschwerden. Besonders vielversprechend ist der Gerinnungshemmer Asundexian, der nach einem Rückschlag im Jahr 2023 in einer Schlaganfall-Studie positive Ergebnisse lieferte. Oelrich betonte den hohen medizinischen Bedarf in diesem Bereich und sieht in Asundexian eine bedeutende Chance für das Unternehmen.

Der Pharmakonzern Bayer plant, sein Pharmageschäft ab 2027 wieder auf einen Wachstumspfad im mittleren einstelligen Prozentbereich zu führen. Dies gab Stefan Oelrich, der Pharmachef des Unternehmens, auf der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco bekannt. Ab 2028 soll zudem die operative Marge deutlich steigen und bis 2030 einen Wert von etwa 30 Prozent erreichen. Zuvor muss Bayer jedoch die finanziellen Auswirkungen des Patentablaufs des Blutverdünners Xarelto bewältigen, dessen Umsatzrückgänge 2026 ihren Höhepunkt erreichen sollen.

Für das Geschäftsjahr 2025 hat Bayer seine Ziele für die Pharmasparte bekräftigt: Der Umsatz soll währungs- und portfoliobereinigt um null bis drei Prozent wachsen, während die bereinigte operative Marge zwischen 24 und 26 Prozent liegen soll. Trotz jahrelanger Skepsis von Investoren zeigt sich Oelrich optimistisch und betont, dass Bayer in der Lage sei, schwierige Situationen zu überwinden.

Die Aktien von Bayer haben kürzlich die Marke von 40 Euro überschritten und verzeichneten damit ein Jahresplus von 10 Prozent. Oelrich äußerte sich zuversichtlich über das Wachstumspotenzial der Pharmasparte, insbesondere durch die Erfolge neuer Medikamente und geplante Verkaufsstarts. Die Erholung der Bayer-Aktien, die seit 2015 unter Druck standen, wurde auch durch zunehmenden Optimismus hinsichtlich einer Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten unterstützt. Ein positives Grundsatzurteil des US-Supreme Courts könnte dem Unternehmen helfen, die finanziellen Belastungen aus diesen Rechtsstreitigkeiten zu reduzieren.

Insgesamt sieht Bayer für die kommenden Jahre bis in die 2030er Jahre ein "extrem gutes" Wachstum voraus, was das Vertrauen der Investoren stärken könnte. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich die rechtlichen Herausforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit Glyphosat, auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens auswirken werden.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 41,85EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.