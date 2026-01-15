Revolution in der Industrie: Schaeffler und Bosch setzen auf humanoide Roboter!

Klaus Rosenfeld, CEO von Schaeffler, betont die Absicht des Unternehmens, eine Schlüsselrolle im wachsenden Markt der humanoiden Robotik zu übernehmen. Die Partnerschaft mit Humanoid soll Schaeffler als bevorzugten Technologiepartner im Bereich humanoider Robotik positionieren. Die geplanten Roboter sollen nicht nur die Produktionsabläufe optimieren, sondern auch innovative Technologien in der Robotik vorantreiben.

Die Unternehmen Schaeffler und Bosch haben kürzlich strategische Partnerschaften mit dem Robotik-Spezialisten Neura Robotics geschlossen, um die Entwicklung und den Einsatz humanoider Roboter in der Industrie voranzutreiben. Schaeffler, ein führender Auto- und Industriezulieferer, plant, in den nächsten fünf Jahren mehrere hundert humanoide Roboter in seinen globalen Produktionsstätten einzusetzen. Ziel ist es, die Automatisierung und Effizienz der Produktionsprozesse zu steigern. Im Rahmen einer Kooperation mit dem britischen Unternehmen Humanoid wird Schaeffler Komponenten für Robotergelenke entwickeln, insbesondere für Oberkörper, Schultern und Arme humanoider Roboter.

Parallel dazu hat Bosch eine Kooperation mit Neura Robotics ins Leben gerufen, um die industrielle Skalierung humanoider Robotik zu fördern. Bosch hat ein Tochterunternehmen gegründet, das sich auf die Entwicklung humanoider Roboter konzentriert. Die Zusammenarbeit umfasst die Erfassung von realen Arbeits-, Bewegungs- und Umgebungsdaten in Bosch-Werken mithilfe von Sensoranzügen, um wertvolle Erkenntnisse für die Robotik zu gewinnen. David Reger, CEO von Neura Robotics, hebt hervor, dass die Erfassung physischer Trainingsdaten eine der größten Herausforderungen in der Robotik darstellt. Die Partnerschaft mit Bosch ermöglicht es, diese Daten zu strukturieren und effektiv zu nutzen.

Neura Robotics, ein 2019 gegründetes Start-up, hat bereits einen Auftragsbestand von einer Milliarde Euro und sieht sich in einer starken Position, um im Robotikmarkt zu wachsen. Der Robotik-Weltverband IFR hat humanoide Roboter als einen der großen Trends für 2026 identifiziert, was das Potenzial dieser Technologien unterstreicht. Oliver Hsu, Investment-Partner bei Andreessen Horowitz, weist darauf hin, dass die Automobilindustrie als Vorreiter gilt, während auch Anwendungen in der Lagerhaltung und Fertigung zunehmend in den Fokus rücken.

Insgesamt zeigen die Partnerschaften von Schaeffler und Bosch mit Neura Robotics das wachsende Interesse und die Investitionen in humanoide Robotik, die als Schlüsseltechnologie für die Zukunft der industriellen Automatisierung angesehen wird.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 10,49EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.