    Siemens Energy: Übertrifft Erwartungen – Aktie mit 35% Potenzial!

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy hat einen vielversprechenden Jahresauftakt hingelegt, was Anleger und Analysten gleichermaßen optimistisch stimmt. Laut einer aktuellen Analyse der Bank of America (BofA) wird das Unternehmen im ersten Quartal 2026 voraussichtlich die Markterwartungen deutlich übertreffen. Die Aktie, die in den ersten Tagen des neuen Jahres um etwa 6 Prozent gestiegen ist, wird von BofA weiterhin als Kauf empfohlen, mit einem Kursziel von 170 Euro, was einem Anstieg von rund 35 Prozent im Vergleich zum aktuellen Niveau entspricht.

    Die Analysten prognostizieren für den Auftragseingang im ersten Quartal 16,4 Milliarden Euro, was etwa 14 Prozent über den Konsensschätzungen liegt. Auch der bereinigte EBITA wird mit 1,03 Milliarden Euro, etwa 9 Prozent über den Erwartungen, und der Free Cashflow vor Steuern mit 19 Prozent über den Schätzungen erwartet. Treiber dieser positiven Entwicklung ist insbesondere das Gasgeschäft, das im ersten Quartal Aufträge im Volumen von rund 7,5 Milliarden Euro generieren soll – ein Anstieg von etwa 27 Prozent im Vergleich zu den bisherigen Markterwartungen. Diese Entwicklung wird durch eine steigende Nachfrage nach Gasturbinen und die Verschiebung von Aufträgen aus dem Vorquartal begünstigt.

    Zusätzlich wird das Netzgeschäft von soliden Margen profitieren, während die Analysten zwar weiterhin Verluste bei Siemens Gamesa erwarten, diese jedoch als weniger gravierend einschätzen. Das Management hat trotz der Herausforderungen im Offshore-Windbereich das Ziel, die Windkraftsparte bis 2026 operativ auf Break-even zu bringen.

    Langfristig sieht BofA Research erhebliches Aufwärtspotenzial für Siemens Energy. Die starken Auftragseingänge und die verbesserte Preisqualität könnten bis 2030 zu signifikanten Gewinnsteigerungen führen, die in der aktuellen Bewertung noch nicht ausreichend reflektiert sind. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 10 für 2030 und einer Free-Cashflow-Rendite von knapp 10 Prozent bleibt die Aktie attraktiv.

    Zusätzlich hat die kanadische Bank RBC die Einstufung für Siemens Energy nach erfolgreichen Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die zugeteilten Kapazitäten übertrafen die Erwartungen erheblich, was als positives Signal für Siemens Energy und andere führende Offshore-Lieferanten gilt.



    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 126,1EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



