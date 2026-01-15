Siemens Energy: Übertrifft Erwartungen – Aktie mit 35% Potenzial!

Siemens Energy hat einen vielversprechenden Jahresauftakt hingelegt, was Anleger und Analysten gleichermaßen optimistisch stimmt. Laut einer aktuellen Analyse der Bank of America (BofA) wird das Unternehmen im ersten Quartal 2026 voraussichtlich die Markterwartungen deutlich übertreffen. Die Aktie, die in den ersten Tagen des neuen Jahres um etwa 6 Prozent gestiegen ist, wird von BofA weiterhin als Kauf empfohlen, mit einem Kursziel von 170 Euro, was einem Anstieg von rund 35 Prozent im Vergleich zum aktuellen Niveau entspricht.

Die Analysten prognostizieren für den Auftragseingang im ersten Quartal 16,4 Milliarden Euro, was etwa 14 Prozent über den Konsensschätzungen liegt. Auch der bereinigte EBITA wird mit 1,03 Milliarden Euro, etwa 9 Prozent über den Erwartungen, und der Free Cashflow vor Steuern mit 19 Prozent über den Schätzungen erwartet. Treiber dieser positiven Entwicklung ist insbesondere das Gasgeschäft, das im ersten Quartal Aufträge im Volumen von rund 7,5 Milliarden Euro generieren soll – ein Anstieg von etwa 27 Prozent im Vergleich zu den bisherigen Markterwartungen. Diese Entwicklung wird durch eine steigende Nachfrage nach Gasturbinen und die Verschiebung von Aufträgen aus dem Vorquartal begünstigt.