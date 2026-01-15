    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsA.F.Y.R.E.N. AktievorwärtsNachrichten zu A.F.Y.R.E.N.
    AFYREN NEOXY: Erster Umsatz & Produktionserfolg 2025 – Jetzt mehr erfahren!

    AFYREN NEOXY startet 2025 mit einem Meilenstein: Erstmals erzielt das Greentech-Unternehmen nennenswerte Umsätze mit biobasierten Säuren und legt damit die Basis für weiteres Wachstum.

    Foto: adobe.stock.com
    • AFYREN NEOXY erzielte im Jahr 2025 erstmals signifikante Umsätze von rund 1 Million Euro durch die Produktion von etwa 400 Tonnen biobasierter Säuren.
    • Die Produktion wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 vorübergehend unterbrochen, um Abläufe zu konsolidieren, was die Produktionskapazität einschränkte.
    • Fast die Hälfte der Gesamtproduktion für 2025 (rund 200 Tonnen) wurde in den letzten beiden Monaten des Jahres erreicht, was auf eine steigende Produktivität hinweist.
    • AFYREN hat gesicherte Absatzmärkte für 100 % des Produktionsvolumens und konnte fünf Aufträge aus gesicherten Verträgen sowie vier neue Kunden gewinnen.
    • Das Unternehmen plant eine weitere Umsatzsteigerung für 2026 und hat bereits eine Ausschreibung für hochwertige Derivatprodukte gewonnen.
    • AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf biobasierte, kohlenstoffarme Produkte spezialisiert hat, mit einer starken Fokussierung auf Forschung und Entwicklung.

