AFYREN NEOXY: Erster Umsatz & Produktionserfolg 2025 – Jetzt mehr erfahren!
AFYREN NEOXY startet 2025 mit einem Meilenstein: Erstmals erzielt das Greentech-Unternehmen nennenswerte Umsätze mit biobasierten Säuren und legt damit die Basis für weiteres Wachstum.
Foto: adobe.stock.com
- AFYREN NEOXY erzielte im Jahr 2025 erstmals signifikante Umsätze von rund 1 Million Euro durch die Produktion von etwa 400 Tonnen biobasierter Säuren.
- Die Produktion wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 vorübergehend unterbrochen, um Abläufe zu konsolidieren, was die Produktionskapazität einschränkte.
- Fast die Hälfte der Gesamtproduktion für 2025 (rund 200 Tonnen) wurde in den letzten beiden Monaten des Jahres erreicht, was auf eine steigende Produktivität hinweist.
- AFYREN hat gesicherte Absatzmärkte für 100 % des Produktionsvolumens und konnte fünf Aufträge aus gesicherten Verträgen sowie vier neue Kunden gewinnen.
- Das Unternehmen plant eine weitere Umsatzsteigerung für 2026 und hat bereits eine Ausschreibung für hochwertige Derivatprodukte gewonnen.
- AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf biobasierte, kohlenstoffarme Produkte spezialisiert hat, mit einer starken Fokussierung auf Forschung und Entwicklung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei A.F.Y.R.E.N. ist am 31.03.2026.
Der Kurs von A.F.Y.R.E.N. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8875EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im
Plus.
+0,35 %
+4,63 %
+13,48 %
+23,18 %
+50,52 %
-50,00 %
-62,47 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte