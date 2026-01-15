US-Gericht erlaubt Ørsted Windpark: Ein Sieg für erneuerbare Energien!

Ein US-Bundesrichter hat entschieden, dass der fast fertiggestellte Offshore-Windpark "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island von der dänischen Firma Ørsted fertiggestellt werden darf. Dies stellt einen bedeutenden Sieg für Ørsted im Rechtsstreit mit der US-Regierung dar, die unter der Präsidentschaft von Donald Trump einen Baustopp für das Projekt verhängt hatte. Der Richter Royce C. Lamberth argumentierte, dass ein weiterer Baustopp zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen würde, da das Projekt bereits zu 90 Prozent abgeschlossen ist. Ørsted gibt an, dass jeder Stillstandstag rund 1,44 Millionen US-Dollar kostet, und der erste Baustopp hatte bereits mehrere hundert Millionen Dollar an Schäden verursacht.

Der Streit um den Windpark ist emblematisch für Trumps aggressive Haltung gegenüber erneuerbaren Energien. Seit seinem Amtsantritt hat Trump versucht, Windkraftprojekte auf Bundesflächen und in US-Gewässern zu behindern. Diese Politik wurde bereits in mehreren Fällen von Gerichten angefochten und teilweise kassiert. Neben Ørsted kämpfen auch andere Energiekonzerne gegen ähnliche Baustopps, was zu einer großen Unsicherheit in der Branche führt. Die Reaktion der Börse auf die Gerichtsentscheidung war positiv, da die Aktien von Energieunternehmen nach Börsenschluss Kursgewinne verzeichneten. Insbesondere die Ørsted-Aktie stieg im frühen Handel an der Börse Frankfurt um mehr als sechs Prozent.

Der Richter betonte, dass ein weiterer Eingriff in das Projekt "irreparablen Schaden" verursachen würde, was die Dringlichkeit der Fortsetzung der Arbeiten unterstreicht. Der Windpark "Revolution Wind" soll Hunderttausende von Haushalten in Rhode Island und Connecticut mit Strom versorgen und ist ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen um den Ausbau erneuerbarer Energien in den USA.

Obwohl dieser juristische Sieg für Ørsted einen positiven Schritt darstellt, ist der Rechtsstreit noch nicht abgeschlossen. Weitere Verfahren und Anhörungen stehen an, und die Unsicherheit über die Zukunft von Windkraftprojekten bleibt bestehen. Dennoch zeigt die Entscheidung des Gerichts, dass der Wind für erneuerbare Energien in den USA wieder zu wehen beginnt – zumindest vorerst.

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 17,82EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.