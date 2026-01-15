Thyssenkrupp sichert sich grünen Stahl: Revolution in der Industrie ab 2027!

Thyssenkrupp hat einen bedeutenden langfristigen Liefervertrag mit dem schwedischen Stahlhersteller Stegra abgeschlossen, der ab 2027 den Zugang zu wasserstoffbasiertem Stahl in großem Umfang sichern soll. Thyssenkrupp Materials Processing Europe, eine Tochtergesellschaft von Thyssenkrupp Materials Services, wird im Rahmen dieses Deals Non-Prime-Stähle beziehen. Das Gesamtvolumen des Vertrages liegt im hohen sechsstelligen Tonnenbereich und stellt für Thyssenkrupp mehr als nur einen klassischen Liefervertrag dar. Der frühzeitige Zugang zu großen Mengen von Stahl aus einer neuartigen, umweltfreundlichen Produktion wird ermöglicht, da Stegra derzeit ein innovatives Stahlwerk in Boden, Schweden, errichtet, das ausschließlich mit grünem Wasserstoff und erneuerbarem Strom betrieben werden soll. Dieses Projekt gilt als eines der ambitioniertesten Vorhaben in der europäischen Stahlindustrie.

Non-Prime-Stahl ist ein Material, das zwar nicht den höchsten Qualitätsanforderungen für spezifische Anwendungen entspricht, jedoch langlebig und vielseitig einsetzbar ist. Dieses Segment nimmt in Europa einen relevanten Marktanteil ein, insbesondere in den Bereichen Bau und Industrie. Thyssenkrupp sieht sich gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren, da das Unternehmen über eine breite Kundenbasis, eigene Logistik und ein dichtes Netzwerk an Verarbeitungsstandorten verfügt. Heather Wijdekop, CEO des Processing-Geschäfts bei Thyssenkrupp, betonte, dass das Unternehmen die notwendigen Kapazitäten hat, um die großen Mengen Stahl zu verarbeiten und Stegra beim Hochlauf der neuen Anlagen zu unterstützen.

Parallel zu diesem positiven Schritt gibt es jedoch auch Herausforderungen für Thyssenkrupp. Der indische Stahlkonzern Jindal, der in Verhandlungen über die Übernahme von Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) steht, fordert laut Berichten zusätzliche Kostensenkungen. Dies könnte zur Streichung von bis zu 3.000 Arbeitsplätzen führen, was die Gewerkschaft IG Metall besorgt. Sie betont, dass die bestehenden Sanierungsvereinbarungen, die bereits 11.000 Stellen betreffen, unantastbar seien und eine solide Grundlage für die Zukunft des Unternehmens bieten.

Insgesamt zeigt sich, dass Thyssenkrupp durch den Deal mit Stegra in eine vielversprechende Richtung steuert, während gleichzeitig die Unsicherheiten rund um die Übernahme durch Jindal und die damit verbundenen Kostensenkungen im Raum stehen. Die Aktie von Thyssenkrupp reagierte positiv auf die Nachrichten und verzeichnete einen Anstieg von 1,51 Prozent.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 10,43EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.