    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thyssenkrupp sichert sich grünen Stahl: Revolution in der Industrie ab 2027!

    Thyssenkrupp sichert sich grünen Stahl: Revolution in der Industrie ab 2027!
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    Thyssenkrupp hat einen bedeutenden langfristigen Liefervertrag mit dem schwedischen Stahlhersteller Stegra abgeschlossen, der ab 2027 den Zugang zu wasserstoffbasiertem Stahl in großem Umfang sichern soll. Thyssenkrupp Materials Processing Europe, eine Tochtergesellschaft von Thyssenkrupp Materials Services, wird im Rahmen dieses Deals Non-Prime-Stähle beziehen. Das Gesamtvolumen des Vertrages liegt im hohen sechsstelligen Tonnenbereich und stellt für Thyssenkrupp mehr als nur einen klassischen Liefervertrag dar. Der frühzeitige Zugang zu großen Mengen von Stahl aus einer neuartigen, umweltfreundlichen Produktion wird ermöglicht, da Stegra derzeit ein innovatives Stahlwerk in Boden, Schweden, errichtet, das ausschließlich mit grünem Wasserstoff und erneuerbarem Strom betrieben werden soll. Dieses Projekt gilt als eines der ambitioniertesten Vorhaben in der europäischen Stahlindustrie.

    Non-Prime-Stahl ist ein Material, das zwar nicht den höchsten Qualitätsanforderungen für spezifische Anwendungen entspricht, jedoch langlebig und vielseitig einsetzbar ist. Dieses Segment nimmt in Europa einen relevanten Marktanteil ein, insbesondere in den Bereichen Bau und Industrie. Thyssenkrupp sieht sich gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren, da das Unternehmen über eine breite Kundenbasis, eigene Logistik und ein dichtes Netzwerk an Verarbeitungsstandorten verfügt. Heather Wijdekop, CEO des Processing-Geschäfts bei Thyssenkrupp, betonte, dass das Unternehmen die notwendigen Kapazitäten hat, um die großen Mengen Stahl zu verarbeiten und Stegra beim Hochlauf der neuen Anlagen zu unterstützen.

    Parallel zu diesem positiven Schritt gibt es jedoch auch Herausforderungen für Thyssenkrupp. Der indische Stahlkonzern Jindal, der in Verhandlungen über die Übernahme von Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) steht, fordert laut Berichten zusätzliche Kostensenkungen. Dies könnte zur Streichung von bis zu 3.000 Arbeitsplätzen führen, was die Gewerkschaft IG Metall besorgt. Sie betont, dass die bestehenden Sanierungsvereinbarungen, die bereits 11.000 Stellen betreffen, unantastbar seien und eine solide Grundlage für die Zukunft des Unternehmens bieten.

    Insgesamt zeigt sich, dass Thyssenkrupp durch den Deal mit Stegra in eine vielversprechende Richtung steuert, während gleichzeitig die Unsicherheiten rund um die Übernahme durch Jindal und die damit verbundenen Kostensenkungen im Raum stehen. Die Aktie von Thyssenkrupp reagierte positiv auf die Nachrichten und verzeichnete einen Anstieg von 1,51 Prozent.



    ThyssenKrupp

    +0,22 %
    +2,23 %
    +16,50 %
    -19,11 %
    +161,37 %
    +46,79 %
    +11,39 %
    -31,50 %
    +34,24 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 10,43EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Thyssenkrupp sichert sich grünen Stahl: Revolution in der Industrie ab 2027! Thyssenkrupp hat einen bedeutenden langfristigen Liefervertrag mit dem schwedischen Stahlhersteller Stegra abgeschlossen, der ab 2027 den Zugang zu wasserstoffbasiertem Stahl in großem Umfang sichern soll. Thyssenkrupp Materials Processing Europe, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     