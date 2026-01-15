CSG plant Mega-Börsengang: Über 3 Milliarden Euro für Rüstungsinvestoren!

Der Vorsitzende und Alleineigentümer Michal Strnad betont, dass CSG sowohl organisch als auch durch Zukäufe gewachsen ist und weiterhin von den globalen Rüstungsanstrengungen profitieren wird. Er sieht den Börsengang als Möglichkeit, das Profil des Unternehmens in der internationalen Investment-Community zu stärken und zusätzliche finanzielle Flexibilität zu gewinnen. CSG hat bereits Zusagen von Ankerinvestoren in Höhe von 900 Millionen Euro erhalten, darunter namhafte Fonds wie BlackRock und Artisan Partners.

Die tschechische Rüstungsgruppe Czechoslovak Group (CSG) plant einen bedeutenden Börsengang an der Euronext Amsterdam, der möglicherweise zu den größten IPOs in Europa in diesem Jahr zählen wird. Das Unternehmen beabsichtigt, in den kommenden Wochen neue Aktien im Wert von 750 Millionen Euro zu platzieren, ergänzt durch einen noch festzulegenden Anteil bestehender Aktien. Schätzungen zufolge könnte das Gesamtvolumen des Börsengangs über drei Milliarden Euro erreichen. CSG gehört zu den am schnellsten wachsenden Verteidigungsunternehmen weltweit und profitiert von den steigenden Verteidigungsausgaben infolge des Ukraine-Kriegs.

Im Jahr 2025 erzielte CSG einen Pro-forma-Umsatz von 4,5 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das operative Ergebnis stieg um 79 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Ab 2027 plant das Unternehmen, 30 bis 40 Prozent des Nettogewinns als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Der geplante Börsengang fällt in eine Zeit, in der europäische Rüstungsaktien Rekordstände erreichen, und Strnad hat einen Bewertungsabschlag im Vergleich zu Wettbewerbern wie Rheinmetall in Aussicht gestellt.

Neben CSG prüfen auch andere europäische Rüstungsunternehmen die Möglichkeit eines Börsengangs in diesem Jahr. Der Markt für Rüstungsaktien zeigt sich stark, was auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die damit verbundenen Verteidigungsausgaben zurückzuführen ist. CSG positioniert sich somit strategisch, um von diesem Trend zu profitieren und seine Wachstumspläne weiter voranzutreiben. Der bevorstehende Börsengang könnte nicht nur die finanzielle Basis des Unternehmens stärken, sondern auch dessen Marktstellung im internationalen Verteidigungssektor festigen.

