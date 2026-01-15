Trump warnt vor hohen Strompreisen: Microsoft plant sofortige Maßnahmen!

Diese Ankündigung erfolgt vor den bevorstehenden Midterm-Wahlen, bei denen Trump bestrebt ist, die Verbraucherpreise zu stabilisieren. Die von ihm eingeführten Importzölle haben bereits zu einem Anstieg des Inflationsdrucks geführt. Um die wirtschaftliche Situation zu verbessern, hatte Trump im Dezember eine einmalige Zahlung von 1.776 Dollar für US-Soldaten angekündigt und forderte kürzlich den Kauf von Hypothekenanleihen im Wert von 200 Milliarden Dollar, um die Bauzinsen zu senken.

US-Präsident Donald Trump hat sich besorgt über den steigenden Energiebedarf der US-Techindustrie geäußert, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau von Rechenzentren im Zuge des KI-Booms. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social kündigte er an, dass Microsoft kurzfristig Maßnahmen ergreifen werde, um sicherzustellen, dass amerikanische Haushalte nicht durch höhere Strompreise belastet werden. Trump betonte, dass er nicht möchte, dass die Bürger für den Energieverbrauch der Rechenzentren aufkommen müssen, und kündigte an, dass seine Regierung mit großen Technologieunternehmen zusammenarbeitet, um verbindliche Zusagen zu erhalten.

Gleichzeitig investieren große Tech-Konzerne wie Microsoft in neue, energieintensive Rechenzentren, was die Wall Street auf steigende Investitionsausgaben vorbereitet. Trump lobte Microsoft und deutete an, dass auch andere Unternehmen ähnliche Maßnahmen ergreifen könnten. Microsoft wird demnach ab dieser Woche große Änderungen umsetzen, um sicherzustellen, dass die Amerikaner nicht für den Stromverbrauch der Rechenzentren aufkommen müssen. Laut CNBC zahlen US-Verbraucher bereits sechs Prozent mehr für Strom als im Vorjahr, insbesondere in Bundesstaaten mit einer hohen Dichte an Rechenzentren.

Microsoft hat betont, dass es die Auswirkungen seiner Standorte auf die Anwohner genau prüft. Brad Smith, Präsident des Unternehmens, erklärte, dass Microsoft alles in seiner Macht Stehende tue, um sicherzustellen, dass die Präsenz des Unternehmens nicht zu höheren Stromkosten für die Anwohner führt.

In einem weiteren Kontext haben Strafverfolgungsbehörden in Deutschland, den USA und Großbritannien in Zusammenarbeit mit Microsoft den globalen Cyberkriminalitätsdienst RedVDS zerschlagen. Diese Plattform ermöglichte Cyberkriminellen, anonym Straftaten zu begehen, was zu einem geschätzten Schaden von mehreren hundert Millionen Euro führte. Microsoft hat die Server von RedVDS in Deutschland beschlagnahmt und betont, dass die Betrügereien eine erhebliche Bedrohung für Unternehmen und Behörden darstellten.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 459,4USD auf Nasdaq (15. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.