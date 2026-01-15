    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump warnt vor hohen Strompreisen: Microsoft plant sofortige Maßnahmen!

    Trump warnt vor hohen Strompreisen: Microsoft plant sofortige Maßnahmen!
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    US-Präsident Donald Trump hat sich besorgt über den steigenden Energiebedarf der US-Techindustrie geäußert, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau von Rechenzentren im Zuge des KI-Booms. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social kündigte er an, dass Microsoft kurzfristig Maßnahmen ergreifen werde, um sicherzustellen, dass amerikanische Haushalte nicht durch höhere Strompreise belastet werden. Trump betonte, dass er nicht möchte, dass die Bürger für den Energieverbrauch der Rechenzentren aufkommen müssen, und kündigte an, dass seine Regierung mit großen Technologieunternehmen zusammenarbeitet, um verbindliche Zusagen zu erhalten.

    Diese Ankündigung erfolgt vor den bevorstehenden Midterm-Wahlen, bei denen Trump bestrebt ist, die Verbraucherpreise zu stabilisieren. Die von ihm eingeführten Importzölle haben bereits zu einem Anstieg des Inflationsdrucks geführt. Um die wirtschaftliche Situation zu verbessern, hatte Trump im Dezember eine einmalige Zahlung von 1.776 Dollar für US-Soldaten angekündigt und forderte kürzlich den Kauf von Hypothekenanleihen im Wert von 200 Milliarden Dollar, um die Bauzinsen zu senken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    428,99€
    Basispreis
    2,84
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    488,40€
    Basispreis
    2,66
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gleichzeitig investieren große Tech-Konzerne wie Microsoft in neue, energieintensive Rechenzentren, was die Wall Street auf steigende Investitionsausgaben vorbereitet. Trump lobte Microsoft und deutete an, dass auch andere Unternehmen ähnliche Maßnahmen ergreifen könnten. Microsoft wird demnach ab dieser Woche große Änderungen umsetzen, um sicherzustellen, dass die Amerikaner nicht für den Stromverbrauch der Rechenzentren aufkommen müssen. Laut CNBC zahlen US-Verbraucher bereits sechs Prozent mehr für Strom als im Vorjahr, insbesondere in Bundesstaaten mit einer hohen Dichte an Rechenzentren.

    Microsoft hat betont, dass es die Auswirkungen seiner Standorte auf die Anwohner genau prüft. Brad Smith, Präsident des Unternehmens, erklärte, dass Microsoft alles in seiner Macht Stehende tue, um sicherzustellen, dass die Präsenz des Unternehmens nicht zu höheren Stromkosten für die Anwohner führt.

    In einem weiteren Kontext haben Strafverfolgungsbehörden in Deutschland, den USA und Großbritannien in Zusammenarbeit mit Microsoft den globalen Cyberkriminalitätsdienst RedVDS zerschlagen. Diese Plattform ermöglichte Cyberkriminellen, anonym Straftaten zu begehen, was zu einem geschätzten Schaden von mehreren hundert Millionen Euro führte. Microsoft hat die Server von RedVDS in Deutschland beschlagnahmt und betont, dass die Betrügereien eine erhebliche Bedrohung für Unternehmen und Behörden darstellten.



    Microsoft

    -2,40 %
    -4,88 %
    -3,85 %
    -10,56 %
    +10,64 %
    +93,23 %
    +115,34 %
    +799,26 %
    +91.776,00 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 459,4USD auf Nasdaq (15. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Trump warnt vor hohen Strompreisen: Microsoft plant sofortige Maßnahmen! US-Präsident Donald Trump hat sich besorgt über den steigenden Energiebedarf der US-Techindustrie geäußert, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau von Rechenzentren im Zuge des KI-Booms. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social kündigte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     