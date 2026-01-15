    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Symrise überrascht mit 400 Mio. Euro Aktienrückkauf – Anleger jubeln!

    Symrise überrascht mit 400 Mio. Euro Aktienrückkauf – Anleger jubeln!
    Foto: Symrise

    Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise hat die Kapitalmärkte mit der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von bis zu 400 Millionen Euro überrascht, das von Februar bis Oktober 2026 laufen soll. Diese Maßnahme soll das Vertrauen der Anleger stärken und die Aktionärsrendite erhöhen. Am Dienstag stieg die Aktie um mehr als 4 Prozent und gehörte zu den stärksten Werten im DAX.

    Symrise befindet sich zudem in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf seines Terpen-Geschäfts, das als strategisch wenig attraktiv gilt. Die Veräußertung wird als positiv bewertet, da sie einen kapitalintensiven und zyklischen Geschäftsbereich aus dem Portfolio entfernt. Die damit verbundene nicht zahlungswirksame Abschreibung von etwa 145 Millionen Euro im vierten Quartal 2025 wird das EBIT des Unternehmens belasten, hat jedoch keinen Einfluss auf den operativen Cashflow.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Symrise AG!
    Long
    70,26€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    79,42€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzlich wird eine Wertberichtigung auf die Beteiligung an Swedencare AB in Höhe von rund 150 Millionen Euro vorgenommen, die ebenfalls das EBITDA 2025 beeinträchtigen wird. Symrise betont, dass beide Maßnahmen nicht die Liquidität oder das operative Geschäft betreffen und in der Ergebnisberichterstattung bereinigt werden.

    Das Aktienrückkaufprogramm wird durch eine starke Entwicklung des freien Cashflows und erwartete Erlöse aus Portfolioanpassungen ermöglicht. Analysten sehen in diesem Schritt ein Zeichen dafür, dass das Management die Interessen der Aktionäre im Blick hat und keine größeren Übernahmen plant. Stattdessen konzentriert sich Symrise auf Investitionen in wachstumsstarke Bereiche und eine solide Bilanz.

    Marktbeobachter heben das Aufholpotenzial der Symrise-Aktie hervor, die 2025 rund ein Drittel ihres Wertes verloren hatte. Analysten von Warburg Research prognostizieren ein Kursziel von 110 Euro, was ein Potenzial von über 50 Prozent darstellt. DZ-Bank-Analyst Thomas Maul sieht sogar einen Kurs von 115 Euro als realistisch an.

    Insgesamt zeigt Symrise mit diesen Maßnahmen, dass das Unternehmen an einem Wendepunkt steht, nachdem es im vergangenen Jahr mit Herausforderungen konfrontiert war. Die Marktreaktion auf die Ankündigungen deutet auf eine positive Stimmung unter den Anlegern hin, die auf eine Stabilisierung und zukünftiges Wachstum hoffen.



    Symrise

    +0,08 %
    +8,90 %
    +11,50 %
    -1,22 %
    -22,23 %
    -28,39 %
    -27,01 %
    +32,10 %
    +343,86 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 74,80EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Symrise überrascht mit 400 Mio. Euro Aktienrückkauf – Anleger jubeln! Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise hat die Kapitalmärkte mit der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von bis zu 400 Millionen Euro überrascht, das von Februar bis Oktober 2026 laufen soll. Diese Maßnahme soll das Vertrauen der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     