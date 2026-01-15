Symrise überrascht mit 400 Mio. Euro Aktienrückkauf – Anleger jubeln!

Symrise befindet sich zudem in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf seines Terpen-Geschäfts, das als strategisch wenig attraktiv gilt. Die Veräußertung wird als positiv bewertet, da sie einen kapitalintensiven und zyklischen Geschäftsbereich aus dem Portfolio entfernt. Die damit verbundene nicht zahlungswirksame Abschreibung von etwa 145 Millionen Euro im vierten Quartal 2025 wird das EBIT des Unternehmens belasten, hat jedoch keinen Einfluss auf den operativen Cashflow.

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise hat die Kapitalmärkte mit der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von bis zu 400 Millionen Euro überrascht, das von Februar bis Oktober 2026 laufen soll. Diese Maßnahme soll das Vertrauen der Anleger stärken und die Aktionärsrendite erhöhen. Am Dienstag stieg die Aktie um mehr als 4 Prozent und gehörte zu den stärksten Werten im DAX.

Zusätzlich wird eine Wertberichtigung auf die Beteiligung an Swedencare AB in Höhe von rund 150 Millionen Euro vorgenommen, die ebenfalls das EBITDA 2025 beeinträchtigen wird. Symrise betont, dass beide Maßnahmen nicht die Liquidität oder das operative Geschäft betreffen und in der Ergebnisberichterstattung bereinigt werden.

Das Aktienrückkaufprogramm wird durch eine starke Entwicklung des freien Cashflows und erwartete Erlöse aus Portfolioanpassungen ermöglicht. Analysten sehen in diesem Schritt ein Zeichen dafür, dass das Management die Interessen der Aktionäre im Blick hat und keine größeren Übernahmen plant. Stattdessen konzentriert sich Symrise auf Investitionen in wachstumsstarke Bereiche und eine solide Bilanz.

Marktbeobachter heben das Aufholpotenzial der Symrise-Aktie hervor, die 2025 rund ein Drittel ihres Wertes verloren hatte. Analysten von Warburg Research prognostizieren ein Kursziel von 110 Euro, was ein Potenzial von über 50 Prozent darstellt. DZ-Bank-Analyst Thomas Maul sieht sogar einen Kurs von 115 Euro als realistisch an.

Insgesamt zeigt Symrise mit diesen Maßnahmen, dass das Unternehmen an einem Wendepunkt steht, nachdem es im vergangenen Jahr mit Herausforderungen konfrontiert war. Die Marktreaktion auf die Ankündigungen deutet auf eine positive Stimmung unter den Anlegern hin, die auf eine Stabilisierung und zukünftiges Wachstum hoffen.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 74,80EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.