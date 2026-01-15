    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbio-Aktien: 137% Anstieg – Chancen und Risiken im Biosprit-Markt!

    Verbio-Aktien: 137% Anstieg – Chancen und Risiken im Biosprit-Markt!
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Die Aktien des Biosprit-Herstellers Verbio haben im vergangenen Jahr eine beeindruckende Performance im SDAX gezeigt, mit einem Anstieg von 137 Prozent. Analysten von Jefferies berichten von einer signifikanten operativen Erholung, die sich im ersten Quartal durch eine hohe Auslastung der europäischen Produktionsanlagen und den Hochlauf des US-Geschäfts bemerkbar machte. Die Analysten erwarten für das zweite Quartal eine weitere Verbesserung, unterstützt durch steigende Bioethanolpreise in Europa, die zu höheren Margen führen.

    Am Dienstag stieg die Verbio-Aktie um 12 Prozent, bevor sie am Mittwoch um etwa 3,5 Prozent nachgab. Jefferies warnt jedoch vor einer möglichen Verschnaufpause, da die Bioethanolpreise bereits wieder auf ein normales Niveau zurückkehren. Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein EBITDA von rund 90 Millionen Euro prognostiziert, was wenig Spielraum für positive Überraschungen lässt, falls die Margen weiter unter Druck geraten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Verbio SE!
    Long
    20,72€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 5,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,18€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 5,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein positiver Aspekt ist der Markt für Treibhausgasquoten, der laut Jefferies einen zusätzlichen EBITDA-Beitrag von 20 bis 25 Millionen Euro bis 2025/26 liefern könnte. Die jüngste Reform des deutschen RED-III-Rahmens, die die Emissionsminderungsziele bis 2040 verlängert und die Quotenpflicht auf alle fossilen Kraftstoffe ausweitet, könnte die Marktpreise weiter anheben. Der Preis für THG-Zertifikate hat sich seit September nahezu verdoppelt und erreicht zuletzt etwa 495 Euro.

    Jefferies hat seine EBITDA-Schätzungen für 2025/26 und 2026/27 um 13 und 12 Prozent angehoben und das Kursziel auf 21 Euro erhöht. Dies liegt jedoch unter dem aktuellen Kurs von rund 24 Euro. Leon Mühlenbruch von MWB zeigt sich optimistischer und sieht Potenzial für die Aktie bis auf 28 Euro, gestützt durch ein stabilisierendes Marktumfeld und steigende Biospritpreise.

    Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild für Verbio: Während die kurzfristige Entwicklung durch steigende Preise und eine positive operative Erholung geprägt ist, gibt es auch Warnungen vor einer möglichen Marktkorrektur. Analysten empfehlen, die Entwicklungen genau zu beobachten, insbesondere im Hinblick auf die volatile Preisentwicklung bei Bioethanol und THG-Zertifikaten.



    Verbio

    +0,40 %
    +6,42 %
    +38,53 %
    +89,63 %
    +142,75 %
    -56,68 %
    -24,35 %
    +438,96 %
    +47,53 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 25,07EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verbio-Aktien: 137% Anstieg – Chancen und Risiken im Biosprit-Markt! Die Aktien des Biosprit-Herstellers Verbio haben im vergangenen Jahr eine beeindruckende Performance im SDAX gezeigt, mit einem Anstieg von 137 Prozent. Analysten von Jefferies berichten von einer signifikanten operativen Erholung, die sich im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     