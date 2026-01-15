Verbio-Aktien: 137% Anstieg – Chancen und Risiken im Biosprit-Markt!

Am Dienstag stieg die Verbio-Aktie um 12 Prozent, bevor sie am Mittwoch um etwa 3,5 Prozent nachgab. Jefferies warnt jedoch vor einer möglichen Verschnaufpause, da die Bioethanolpreise bereits wieder auf ein normales Niveau zurückkehren. Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein EBITDA von rund 90 Millionen Euro prognostiziert, was wenig Spielraum für positive Überraschungen lässt, falls die Margen weiter unter Druck geraten.

Die Aktien des Biosprit-Herstellers Verbio haben im vergangenen Jahr eine beeindruckende Performance im SDAX gezeigt, mit einem Anstieg von 137 Prozent. Analysten von Jefferies berichten von einer signifikanten operativen Erholung, die sich im ersten Quartal durch eine hohe Auslastung der europäischen Produktionsanlagen und den Hochlauf des US-Geschäfts bemerkbar machte. Die Analysten erwarten für das zweite Quartal eine weitere Verbesserung, unterstützt durch steigende Bioethanolpreise in Europa, die zu höheren Margen führen.

Ein positiver Aspekt ist der Markt für Treibhausgasquoten, der laut Jefferies einen zusätzlichen EBITDA-Beitrag von 20 bis 25 Millionen Euro bis 2025/26 liefern könnte. Die jüngste Reform des deutschen RED-III-Rahmens, die die Emissionsminderungsziele bis 2040 verlängert und die Quotenpflicht auf alle fossilen Kraftstoffe ausweitet, könnte die Marktpreise weiter anheben. Der Preis für THG-Zertifikate hat sich seit September nahezu verdoppelt und erreicht zuletzt etwa 495 Euro.

Jefferies hat seine EBITDA-Schätzungen für 2025/26 und 2026/27 um 13 und 12 Prozent angehoben und das Kursziel auf 21 Euro erhöht. Dies liegt jedoch unter dem aktuellen Kurs von rund 24 Euro. Leon Mühlenbruch von MWB zeigt sich optimistischer und sieht Potenzial für die Aktie bis auf 28 Euro, gestützt durch ein stabilisierendes Marktumfeld und steigende Biospritpreise.

Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild für Verbio: Während die kurzfristige Entwicklung durch steigende Preise und eine positive operative Erholung geprägt ist, gibt es auch Warnungen vor einer möglichen Marktkorrektur. Analysten empfehlen, die Entwicklungen genau zu beobachten, insbesondere im Hinblick auf die volatile Preisentwicklung bei Bioethanol und THG-Zertifikaten.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 25,07EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.